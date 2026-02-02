Estrategia comercial del MIDAGRI permitió que productores de palta hass se conecten con industria

De esta mamera, se busca que más productores de la agricultura familiar valoricen su producción mediante negociación directa.

(Lima, 2 de febrero de 2026). – Comprometidos con el desarrollo de la pequeña agricultura del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que, a través de Agromercado, se logró que la Cooperativa Agraria Agrofrutos Orgánico de Lambayeque comercialice 950 toneladas de palta hass para la industria de congelado.

Esta operación consolida un modelo económico más eficiente y sostenible: productores organizados que valorizan su fruta de descarte mediante negociación directa y empresas que aseguran un abastecimiento estable, trazable y competitivo. “Cuando el productor negocia de manera directa, deja de ser un proveedor ocasional y se convierte en socio estratégico, además que tiene una mayor rentabilidad que los impulsa a seguir creciendo”, manifestó el ministro Vladimir Cuno.

La venta de este producto alcanzó un valor de S/ 2 365 470 soles. Se trata de palta de calibres menores, entre 80 y 100 gramos, o con ligeras imperfecciones estéticas, pero de calidad, que no es destinada al mercado fresco, pero que es altamente demandada por la industria de congelado.

La Cooperativa Agrofrutos Orgánico cuenta con una oferta potencial de hasta 3 000 toneladas anuales de palta y gestiona, además, otras cadenas productivas como mango (90 hectáreas) y maracuyá (20 hectáreas). Es beneficiaria de un Plan de Articulación Comercial de Agromercado, orientado a ordenar su crecimiento bajo criterios de escala, calidad y acceso sostenible a mercados formales.

La intervención se centró en validar los procesos de postcosecha, fortalecer la gestión comercial y articular a la cooperativa con compradores formales mediante su participación en ruedas de negocio. En paralelo, se promovió su articulación con Agroideas para impulsar un plan de negocio orientado a la construcción de una planta de empaque, infraestructura clave para elevar su capacidad operativa y su valor agregado.

Palta peruana congelada

En 2025, las exportaciones peruanas de palta congelada alcanzaron un valor de USD 196.4 millones, lo que representó un crecimiento significativo de 73% respecto al año anterior, con un volumen aproximado de 71 mil toneladas despachadas.

Esta presentación de la fruta llegó a 59 mercados internacionales, siendo los principales destinos Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Japón, Alemania, Polonia, España y Chile, lo que confirma el dinamismo y la creciente demanda de este producto en la agroindustria global.