Equipo peruano ya entrena en Alemania para cotejo de la Qualifiers de la Copa Davis los días 6 y 7

Equipo peruano ya entrena en Alemania para cotejo de la Qualifiers de...

El equipo peruano de tenis, liderado por el capitán Luis Horna, ya se entrena en Alemania para enfrentar al elenco germano, por la Qualifiers de la Copa Davis, que se disputará los días 6 y 7 de febrero en el Castello Düsseldorf. La escuadra nacional empezó a trabajar hoy en las canchas del del Club de Tenis Zentrum, ubicado en la ciudad alemana de Essen.

Por la tarde, los tenistas nacionales, realizaron un entrenamiento en el Castello Düsseldorf, que será el lugar de enfrentamiento entre peruanos y alemanes para definir esta serie.

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno fueron los primeros exponentes nacionales en llegar, hace algunos días, a suelo alemán. Arklon Huertas del Pino se sumó hoy a los trabajos y el martes 3 de febrero lo hará la principal raqueta peruana, Ignacio Buse, quien completará la escuadra.

Como se sabe, el tenis peruano tendrá su primer gran reto del año cuando, el 6 y 7 de febrero, enfrente a Alemania por la Qualifiers de la Copa Davis. El partido se disputará en el Castello Düsseldorf.

Alemania está conformado por los tenistas Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Pütz y Kevin Krawietz.