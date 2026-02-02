Comerciantes Unidos le ganó a CD Moquegua 1-0 con gol de Rodrigo Vilca por el Apertura de la Liga 1

Con golazo de Rodrigo Vilca, Comerciantes Unidos le ganó a Club Deportivo Moquegua 1-0, en el debut de ambos equipos en el Torneo Apertura de la Liga 1-2026, cotejo desarrollado en el Estadio Juan Maldonado de la ciudad de Cutervo, y el arbitraje de Walter Guadalupe, de buen desempeño.

En la etapa inicial, todo fue para Comerciantes Unidos. Matías Sen pudo abrir el marcador, pero su remate de volea fue desviado al corner por el arquero moqueguano Renzo Figueroa. Igualmente, Rodrigo Vilca avisaba con un remate desde afuera, que exigió otra vez al arquero visitante.

La solitaria conquista llegó a los 50’, cuando “Tato” Rojas sirvió para atrás donde Rodrigo Vilca con un perfecto remate de derecha mandó el balón al segundo poste de Renzo Figueroa que nada pudo hacer, para evitar la caída de su arco. Era el 1-0 para el local.

Con el marcador en contra, el debutante en la máxima división, fue en busca del empate, pero sin la claridad correspondiente, no logrando su objetivo, y deberá mejorar su producción para sumar puntos, más aún que sus próximos dos partidos de local los jugará en Lima, al no ser habilitado el estadio “25 de Noviembre” de su ciudad.