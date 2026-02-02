Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial atenderá quejas durante vacaciones judiciales

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), a través de su sede central y sus 34 Oficinas Descentralizadas (ODANC) a nivel nacional, continuará atendiendo a los usuarios del servicio de justicia durante el periodo de vacaciones judiciales, comprendido entre el 1 de febrero y el 2 de marzo del presente año, garantizando la recepción y tramitación de quejas vinculadas a los órganos jurisdiccionales de emergencia designados para este periodo.

Durante este periodo, los justiciables que consideren que sus procesos judiciales presentan demoras injustificadas u otras presuntas irregularidades podrán presentar quejas escritas, denuncias o escritos mediante la mesa de partes física de la ANC-PJ, ubicada en el jirón Santa Rosa N.° 191, Cercado de Lima, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:45 horas. Asimismo, podrán hacerlo a través de la mesa de partes electrónica (https://casillas.pj.gob.pe/sinoe) o mediante el correo institucional: mesadepartesvirtual_anc@pj.gob.pe.

Para la presentación de quejas verbales, los usuarios también podrán comunicarse con la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial, a través de los siguientes canales: la línea gratuita Aló ANC-PJ (0800 12121), de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:50 horas; así como mediante la central telefónica (01) 410-1010, anexos 11410 y 11032, en el mismo horario.

De igual modo, se encuentran habilitados otros canales como el servicio Queja Web (https://anc.pj.gob.pe/Servicios/RegistrarQueja), disponible de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas (excepto feriados), el aplicativo móvil “Servicios ANC-PJ”, operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana; y la atención presencial en la sede central del jirón Santa Rosa N.° 191, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:50 horas.

ODANC a nivel nacional

En tanto, las 34 Oficinas Descentralizadas de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en todo el país también mantienen habilitados sus canales de atención para la recepción de quejas, denuncias y escritos, los cuales serán tramitados de manera oportuna, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de control durante las vacaciones judiciales.

Finalmente, la jefatura nacional de la ANC-PJ reafirma su compromiso con la ciudadanía de asegurar una atención permanente, transparente y oportuna, velando por el adecuado funcionamiento del sistema de administración de justicia.