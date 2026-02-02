Armando Massé: candidato presidencial por partido Democrático Federal, tocó el corazón de Arequipa

Massé, culminó con una agenda de actividades orientadas al contacto directo con la ciudadanía, comerciantes y militantes como parte de su recorrido por distintas provincias del sur del país.



En el marco de su visita a la región Arequipa, el candidato presidencial por el Partido Democrático Federal, Armando Massé, desarrolló los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero una agenda de actividades orientadas al contacto directo con la ciudadanía, comerciantes y militantes como parte de su recorrido por distintas provincias del sur del país.

La jornada del sábado 31 de enero se inició con el traslado de la comitiva hacia la provincia de Caylloma, donde el candidato fue recibido por simpatizantes en la zona de Alto Siguas. Durante el día, sostuvo encuentros con la población local y realizó visitas a espacios comerciales y centros poblados de Majes Pedregal, dialogando con comerciantes, productores y vecinos sobre sus principales necesidades.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la provincia de Castilla, distrito de Corire, donde Armando Massé fue recibido por militantes y simpatizantes locales. En esta localidad, participó en un almuerzo de camaradería organizado por el comité distrital y realizó recorridos por la zona, incluyendo la visita a un centro de salud, destacando la importancia de fortalecer los servicios básicos y la atención en las provincias del interior.



Las actividades continuaron el domingo 1 de febrero con encuentros ciudadanos en la ciudad de Arequipa y una caravana con dirección a la vía Arequipa–La Joya, en el distrito de Cerro Colorado, culminando la jornada con un almuerzo de confraternidad junto a militantes y simpatizantes.

Durante su visita, Armando Massé señaló que la descentralización constituye un eje central de su propuesta política y no una consigna electoral. Indicó que este proceso, iniciado con la Ley de Bases de la Descentralización del año 2002, buscó construir regiones con autonomía política, presupuesto propio y capacidades técnicas reales para gestionar servicios fundamentales como educación, salud y cultura.

Asimismo, sostuvo que la paralización del proceso en 2007, tras la desactivación del órgano rector, debilitó seriamente la descentralización, por lo que resulta necesario restituir una instancia nacional que conduzca el proceso con visión de largo plazo. En ese marco, afirmó que la federalización del Perú debe entenderse como un camino progresivo, responsable y planificado, orientado a construir un Estado que se gobierne desde todo el territorio nacional y no únicamente desde la capital.

Con esta agenda, el candidato presidencial reafirmó su compromiso con una campaña basada en el diálogo directo con la población y el reconocimiento de las realidades regionales.