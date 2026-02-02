Agresor que amenazó con quemar viva a su ex pareja fue condenado a 29 años de cárcel

El agresor Jesús Escalante Cano fue condenado a 29 años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, por amenazar con intentar asesinar a su ex pareja con quemarla viva en el interior de su vivienda y en presencia de sus menores hijos. El hecho ocurrió el 27 de setiembre del 2024. El Ministerio Público de Lima consiguió esta sentencia.

El Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente de Lima, le impuso además, al imputado Jesús Escalante Cano el monto de 10 mil soles de reparación civil a favor de la víctima.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro del Tercer Despacho, logró que se condene a Jesús Escalante Cano (27), por el delito de feminicidio, en grado de tentativa, en agravio de su expareja.

Según la investigación del fiscal provincial Oswaldo Elías Taccsi Guevara, el hoy sentenciado ingresó a la habitación donde se encontraba la agraviada durmiendo, la jaló de las manos y la forcejeó para llevarla a su cuarto. Allí, esparció la gasolina que se encontraba en una galonera y amenazó a la víctima con quemarla.

Los hechos ocurrieron en presencia de sus menores hijos de 16 y 10 años de edad.

En audiencia, el fiscal adjunto provincial Julio Ángel Feliciano Loarte Pretell sustentó los presupuestos conforme a ley para que se resuelva la medida restrictiva.

La Fiscalía, presentó varios elementos de convicción, como es la declaración de la agraviada mediante cámara Gesell, que fue corroborada por los testimonios de los hijos quienes participaron en los hechos; así como de los efectivos policiales que intervinieron en los hechos; el certificado Médico Legal, entre otros que determinaron la responsabilidad del imputado.