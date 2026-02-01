Universitario derrotó al ADT de Tarma 2-0 con goles de Valera y Pérez-Guedes en estreno del Apertura

Estreno con triunfo. El Tricampeón Universitario de Deportes debutó en el Apertura de la Liga 1, derrotando al ADT de Tarma por 2-0, partido que se abrió recién en el complemento, con la llegada de los dos goles en un lapso de dos minutos, destrabando un empate que no reflejaba la superioridad crema, que en la etapa inicial le faltó claridad para embocarla.

Y e que ADT hizo todo el gasto en el primer tiempo, donde corrió y encimó a los jugadores de la “U”, que tuvo la baja por lesión de Edison Flores a los 38’, siendo reemplazado por el argentino Alzugaray.

En el complemento todo cambiaría tempranamente. A los 54’ un corner servido por Jair Concha es peinado el balón por Alex Valera y mandarla por el segundo poste del arquero Juan Valencia e inflar las redes tarmeñas. Era el 1-0 para la “U”. Y a los 56’ otra vez Concha mandó un centro para que Martín Pérez-Guedes se anticipa a un rival para cabecear el balón y tras chocar en el parante se fue al fondo para el 2-0 final.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Romero; Corzo Fara, Inga; Polo (Ancajima), Pérez-Guedes (Calcaterra), Castillo (Murrugarra), Concha, Carabalí; Valera (Rivera) y Flores (Alzugaray). DT: J. Rabanal.

ADT: Valencia, Gómez, Narvaez, Soto, Gutiérrez; Pérez, Ojeda (Alvino), Rodriguez (Benites), Cabello (Cedrón), Arakaki (García) y Bauman (Rengifo). DT: P. Trobbiani.

ÁRBITRO: Micke Palomino

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate