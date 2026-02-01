Sporting Cristal logró valioso punto ante Deportivo Garcilaso 1-1 en el Cusco

Sporting Cristal logró sacar un buen empate en su visita Deportivo Garcilaso en el Cusco 1-1, en el debut de ambos equipos en el Torneo Apertura de la Liga 1. Con el arbitraje de Kevin Ortega, el cotejo se jugó en el Estadio “Inca Garcilaso de la Vega” de la ciudad imperial, y los goles llegaron en el segundo tempo.

El marcador lo abrió a los 58’ el volante cusqueño Adrián Ascues, quien recibió un pase de su compañero Ramos Rodríguez, y sacó un zurdazo alto que venció la resistencia del arquero rimense Diego Enríquez, llegando el balón a la red.

Cuando se jugaban los 76’ un contragolpe de la visita generado por Maxloren Castro, le cedió el balón a Santiago González que remató cruzado ante la salida de Patrick Zubczuk y el esférico llegó a la red. Hubo suspenso ya que se sancionó offside, pero ante la revisión en el VAR, se comprobó que el autor de gol estaba habilitado.

Pudo ganarlo Cristal en el final, pues los cambios realizados por Paulo Autuori le surtió efecto, pero igual el empate la cae bien por ser en altura. Los laterales Juan Cruz González (argentino) y Cristiano (brasileño) tuvieron un buen desempeño en Cristal. Para Garcialso el resultado no es bueno, ya que querían ganar en casa.