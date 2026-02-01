Selección Peruana logró tercer lugar en la Copa América de Futsal al golear a Venezuela 4-1

La Selección Peruana de Futsal, dirigida por el argentino Facundo Ruscica, se quedó con la medalla de bronce de la Copa América realizada en Asunción-Paraguay, al golear a su similar de Venezuela por 4-1, cerrando una magnífica actuación, donde en base a esfuerzo, talento y corazón, lograron entrar al podio.

Los goles peruanos fueron anotados por Xavier Tavera (2), Mallaupoma y Jordi Rivera, descontando por los venezolanos Francia. Este triunfo le permite a Perú tener su mejor participación histórica en el Futsal, logrando un merecido tercer lugar. Se jugó en el Coliseo Óscar Harrinson de Asunción-Paraguay.

La Bicolor terminó en la fase clasificatoria en segundo lugar con 9 puntos, por detrás de Argentina, con tres triunfos y solo una derrota, con 11 goles a favor y 7 en contra. En las semifinales, cayó en reñido cotejo ante Brasil 4-2 y ayer en la definición de tercer lugar se impuso a la “Vinotinto” 4-1.