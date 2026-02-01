Rímac rechaza el regreso de Peramás

Vecinos y comerciantes del Rímac expresaron su rechazo a la candidatura de Enrique Peramás Díaz, exalcalde en dos periodos, cuya gestión terminó marcada por denuncias penales, cuestionamientos de la Contraloría y una alta desaprobación ciudadana.

Los rimenses recordaron que Peramás figura como imputado y testigo en diversas investigaciones fiscales por presuntos delitos de coacción, colusión y perturbación del proceso electoral, registradas en fiscalías penales, de tránsito y en la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Uno de los casos más graves ocurrió en 2014, cuando la Contraloría General de la República detectó el pago de casi un millón de soles por un servicio de catastro que nunca se ejecutó. El municipio fraccionó el requerimiento en tres procesos distintos, todos adjudicados a Inversiones Lumi EIRL, empresa sin experiencia en catastro y dedicada a la construcción de edificios, lo que originó una denuncia por colusión contra el entonces alcalde y sus funcionarios.

Pese a este historial, Peramás busca volver a la alcaldía postulando por Avanza País, lo que ha generado preocupación en comerciantes y vecinos. “No queremos que se repita lo que pasó en su gestión, cuando se cerraban negocios y el personal municipal actuaba sin control”, señaló un comerciante del Mercado Las Flores.

Además, en sesión pública de concejo, el exalcalde Pedro Rosario informó sobre la denuncia presentada el 12 de junio de 2019 ante el Ministerio Público y la Contraloría contra Peramás Díaz y exfuncionarios municipales.

Para muchos vecinos, el pasado del exalcalde sigue siendo una advertencia clara.