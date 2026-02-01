Precios al consumidor de Lima Metropolitana subieron 0,10% en enero de 2026

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que en el primer mes del presente año, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 0,10% en comparación con el mes de diciembre de 2025. La variación anual (febrero 2025 – enero 2026) alcanzó 1,70%.

En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se explica que el resultado del mes de enero se sustenta en los mayores precios registrados, principalmente, en las divisiones de consumo de Restaurantes y hoteles (0,33%), Bienes y servicios diversos (0,23%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,11%).

Del mismo modo, se elevaron los precios de Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,33%), Prendas de vestir y calzado (0,11%), Recreación y cultura (0,10%), Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,07%), Comunicaciones (0,06%), Educación (0,04%) y Salud (0,03%). Por el contrario, bajaron los precios de las divisiones Transporte (-0,25%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,03%).

El alza de precios reportado en Alimentos y bebidas no alcohólicas se debió al aumento en carne (1,9%) como pollo eviscerado (4,3%), cortes de pollo: pierna (3,4%), alas (2,1%) y pechuga (1,6%), así como, gallina eviscerada (2,7%). También, las hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos (1,8%) como camote amarillo (9,6%), poro (8,4%), papa: huayro (6,5%), color (6,3%), amarilla (5,0%) y blanca (4,0%); yuca (6,1%), zanahoria (5,9%), tomate (5,3%), zapallo macre (3,3%) y arveja verde (3,2%).

Además, aceites y grasas (0,5%) como aceite de oliva (3,0%) y aceite vegetal envasado (0,3%); café, té y cacao (0,4%) por los mayores precios en café instantáneo (0,5%) y café tostado molido (0,2%); aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres (0,3%) como bebidas gaseosas (0,4%) y agua de mesa sin gas (0,2%).

Mientras que, bajaron los precios de los pescados y mariscos (-3,1%) como merluza (-9,3%), jurel (-8,6%), bonito (-5,5%), lisa (-3,8%) y caballa (-1,3%); leche, queso y huevos (-3,0%) como huevos de gallina (-11,2%); otros productos alimenticios (-0,5%) tales como ají amarillo molido (-11,9%), ají rocoto molido (-4,6%) y ajo molido (-4,2%); y las frutas (-0,3%) como uva blanca (-18,3%), maracuyá (-14,6%), palta fuerte (-7,8%), uva negra (-7,1%), limón (-6,8%) y plátano de seda (-2,5%).

En Restaurantes y hoteles se elevaron los precios del servicio de comida en restaurantes y locales similares (0,4%) como chicharrón de chancho (0,7%), menú en restaurantes (0,6%), ceviche (0,4%), pollo a la brasa (0,3%), carne a la parrilla (0,3%), milanesa de pollo (0,3%), desayuno en restaurantes (0,3%) y helados servidos (0,3%).

La subida de precios en Bienes y servicios diversos se sustenta en los mayores precios reportados en joyería, relojes de pared y relojes de pulsera (3,2%) como las joyas de oro (5,1%); salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales (0,6%) como el corte de cabello para mujer (1,4%) y corte de cabello para hombre (0,7%); cuidado estético de manos y pies (0,6%) y teñido de cabello (0,4%); también, aumentaron los precios de otros aparatos, artículos y productos para la atención personal (0,1%) como colonia para hombres (0,5%), cosméticos (0,3%) y pañales desechables (0,3%).

En la división de Transporte disminuyeron los precios de transporte de pasajeros por aire (-4,6%) como pasaje aéreo nacional (-17,5%); combustibles para vehículos (-0,4%) como gas licuado de petróleo vehicular (-0,9%), petróleo diésel (-0,8%) y gasohol (-0,4%); y transporte de pasajeros por carretera (-0,1%) como pasaje en ómnibus interprovincial (-13,7%) y pasaje en taxi (-0,8%).

Productos con alta incidencia en la variación mensual de precios

En enero de 2026, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se vio influenciado por el alza de precios en pollo eviscerado, menú en restaurantes, papa blanca y naranja de jugo, así como en pasaje en ómnibus y microbús, que en conjunto aportaron con 0,161 puntos porcentuales al resultado del mes. En tanto que, bajaron los precios de huevos de gallina, palta fuerte y maracuyá; también los pasajes aéreo nacional y en ómnibus interprovincial.

Productos con mayor incremento de precios

En el primer mes del año, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 311 subieron de precio, 93 bajaron y 182 no mostraron variación en sus precios. Los que marcaron mayor alza fueron: naranja de jugo (23,35%), camote amarillo (9,62%), poro (8,37%), papa huayro (6,55%), papa color (6,25%), mango (6,11%), yuca (6,07%) y zanahoria (5,88%).

Mientras que, bajaron los precios de cebolla china (-28,18%), ají amarillo escabeche (-19,07%), uva blanca (-18,28%), pasaje aéreo nacional (-17,52%), maracuyá (-14,58%), pasaje en ómnibus interprovincial (-13,71%), ají amarillo molido (-11,95%) y huevos de gallina (-11,16%).

Precios al consumidor sin alimentos y energía aumentaron 0,04%

La variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) en enero de 2026 creció 0,04%.

Precios al consumidor a nivel nacional se incrementaron en 0,12%

En el mes de enero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional presentó un incremento de 0,12% en comparación con diciembre de 2025 y en los últimos doce meses (febrero 2025 – enero 2026) llegó a 1,51%. Este comportamiento se sustenta en el alza observada en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,29%), Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios diversos (0,26%, cada una), Muebles, artículos para el hogar (0,23%), Recreación y cultura (0,12%), Bebidas alcohólicas y tabaco y Prendas de vestir y calzado (0,11% cada uno), Educación (0,07%), Salud (0,06%), Alojamiento, agua, electricidad, gas (0,04%) y Comunicaciones (0,02%). Por el contrario, disminuyó de precio la división Transporte (-0,39%).

Variación de los precios por ciudades

En el mes de análisis, veintitrés ciudades de las veintiséis donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor reportaron aumento de precios. Las variaciones más altas se observaron en las ciudades de Puerto Maldonado (0,54%), Iquitos (0,52%), Puno (0,46%), Moquegua y Cerro de Pasco (0,41% cada uno). Mientras que, las ciudades con precios a la baja fueron Cajamarca (-0,05%), Huaraz

(-0,14%) y Chimbote (-0,19%).

Precios al por mayor a nivel nacional subieron 0,07%

En el mes de enero de 2026, el Índice de Precios al Por Mayor creció 0,07% con relación a diciembre de 2025. Este comportamiento se sustenta en el alza de precios de los productos nacionales, principalmente, agrícolas (camote, tomate, naranja, papa, olluco, yuca, cebolla, arroz en cáscara y maíz amiláceo) y pecuarios (pollo en pie, gallina en pie, ganado vacuno, porcino, cuy y ganado ovino). Mientras que, bajaron de precio los de manufactura (perfiles de acero, petróleo diésel, varillas de construcción, clavos, ladrillo para techo, gas licuado de petróleo, hilados de fibra de algodón, harina de trigo industrial y conserva de pescado en filete); y pesca (bonito, jurel, lisa, merluza y cabrilla).

Por otro lado, cayeron los precios de los bienes importados, debido a la reducción en los productos manufacturados (petróleo diésel, resinas de PVC, negro de humo, resinas de polipropileno, aceite crudo de soya y automóviles) y los productos agropecuarios importados, como lenteja, algodón sin cardar, trigo y maíz amarillo duro.

Precios de maquinaria y equipo bajaron 0,16%

Durante el mes de análisis, el Índice de Precios de la Maquinaria y Equipo decreció en 0,16% respecto al último mes de 2025. Este resultado responde a la caída del tipo de cambio, que incidió, básicamente, en los precios de la maquinaria y equipo para la agricultura (tractores), seguida del transporte (tractor de carretera para semirremolque, vehículos para el transporte de mercancías y filtros de aceite); industria (montacargas, ordenadores portátiles, topadoras frontales y palas cargadoras); y otra maquinaria y equipo (aparatos electromédicos y contadores de electricidad diversos).

Sobre los bienes de capital de origen nacional, estos mostraron un incremento, específicamente en la maquinaria para el transporte (filtros de aceite y filtros de combustible) y la industria (máquinas de soldar, bombas para líquidos y balones de gas propano), atenuados por menores precios en otra maquinaria (redes para pesca y camillas-sillones de tratamiento médico), mientras que la maquinaria agrícola no presentó variación.

Precios de materiales de construcción se redujeron en 0,03%

En enero de 2026, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana bajó en 0,03% respecto al mes de diciembre de 2025, debido al comportamiento negativo observado en cuatro de los diez grupos que conforman el indicador: mayólicas y mosaicos (revestimientos para pared y piso); metálicos (alambre negro, planchas de acero LAC y LAF, varillas de construcción y clavos); agregados (principalmente hormigón); y vidrios (vidrios templados).

Por el contrario, subieron de precio los suministros eléctricos (cables para energía, instalaciones fijas y uso general, asociados al alza del cobre); estructuras de concreto (planchas de fibra); ladrillos (pandereta y king kong); tubos y accesorios de plástico (tubos de PVC para agua y accesorios de agua y desagüe); aglomerantes (cemento portland tipo I); y maderas (tornillo, roble y cachimbo).