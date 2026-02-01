Policía los atrapa y fiscal provincial provisional de Lima Este los suelta

Por: Rosario Aronés C.

La acción de Derek Mijlai Schoster Zapata ha molestado a la ciudadanía y al agraviado quien teme por su vida

El fiscal provincial provisional de Lima Este, Derek Mijlai Schoster Zapata, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva, generó indignación al liberar a la banda criminal «Los Rapaces de Borinke» que se dedicarían a cometer asaltos a mano armada y fraude informático en Lima Este, apenas horas después de haber sido capturados.

Los presuntos miembros de la banda criminal serían Dickson Bueno Sotero, Julio César Canales Algomedo, José Ronald Canchanya Cuyo y Lensny Escoly López Enciso, quienes fueron arrestados el pasado 9 de enero por la Policía y en su poder se les encontró armas de fuego, el celular de la víctima, tarjetas de crédito.

De acuerdo a la investigaciones policiales, los investigados habrían asaltado a mano armada al empresario César Huertas Anaya y lo retuvieron para obligarlo a transferir 10 mil soles a través de un aplicativo móvil, a la cuenta de la detenida Lensny Escoly López Enciso. Además, le robaron joyas de oro y dinero.

La captura se produjo gracias al rastreo de la transferencia bancaria y un operativo de seguimiento de la Policía a la banda criminal «Los Rapaces de Borinke» quienes pretendían cometer un asalto a mano armada a un hombre en inmediaciones del Puente Perales, en Santa Anita. Aquel día, tuvieron conocimiento que el último 7 de enero, unos delincuentes habían asaltado al empresario César Huertas Anaya, por lo que procedieron con la búsqueda y captura de los sujetos.

Al momento de la intervención, la Policía halló en posesión de los sospechosos armas de fuego con municiones, droga y el teléfono celular de la víctima. Pese a la contundencia de las pruebas y a que el propio fiscal Schoster había solicitado inicialmente al Poder Judicial la convalidación de la detención preliminar por siete días para realizar peritajes y levantamiento de comunicaciones, su postura dio un giro radical de manera inesperada.

Con todas estas evidencias, el fiscal provincial provisional de flagrancia Derek Mijlai Schoster Zapata dispuso su libertad de los investigados, pese a que horas antes el mismo había pedido al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de San Juan de Lurigancho, la convalidación de detención preliminar por siete días.

Policías denunciados por abuso de autoridad

ENTRE GALLOS… De forma sorpresiva, a las 11 de la noche del mismo día de la captura, el fiscal se presentó en la Depincri de Ate para ordenar la inmediata libertad de los tres hombres implicados. En una nueva disposición, Schoster argumentó contradictoriamente que los detenidos habían sido víctimas de abuso de autoridad por parte de la Policía y dictaminó que todas las pruebas incautadas -incluyendo el arma y el celular robado- debían excluirse del proceso por constituir “prueba prohibida”.

Este actuar dejó atónitos a los efectivos policiales y al fiscal adjunto, Erwin Panez Medrano, quien en ese momento se encontraba interrogando a los sujetos sin conocer la decisión de su superior. Además, el Poder Judicial ya había señalado la audiencia para el 10 de enero del 2026.

El proceder de Schoster Zapata ha sido calificado como irregular y sospechoso por especialistas en derecho penal, quienes señalan que incluso asumió competencias que no le correspondían sobre el material de tráfico ilícito de drogas.

Piden a Fiscal de la Nación y JNJ su separación

El caso ha sido denunciado ante la Oficina de Control Interno, mientras la ciudadanía y el agraviado exigen un pronunciamiento del Fiscal de la Nación y de María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Se busca que se apliquen medidas disciplinarias inmediatas contra el magistrado ante lo que se considera un grave golpe a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Consultados a especialistas en derecho penal, sostuvieron que es inexplicable y causa honda sospecha el proceder del fiscal provincial de flagrancia. Sostienen que se debería de dictar una medida de abstención provisional contra el fiscal provisional pues los hechos son graves y un fiscal que procede de esta manera no puede seguir en funciones.