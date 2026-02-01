No era tan machito: Erick Moreno Hernández moqueó durante trayecto al Perú

‘EL MONSTRUO’ QUE AHORA LLORA

Ocuparía la misma celda de la Base Naval donde permaneció y murió el terrorista Abimael Guzmán.

Aislamiento total y control permanente. Así transcurrirán los días de encierro de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ -recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), un penal especial dentro de la Base Naval-, quien es considerado uno de los criminales más sanguinarios y peligrosos del país de los últimos tiempos. Mientras gozaba de su libertad, sembró el terror en la capital con sus actos criminales y disfrutó de cada uno de ellos, pero una vez que fue traído al país se transformó en un ser débil: lloró como un niño durante el traslado.

“Temo por mi vida” les dijo a los agentes de la Policía Nacional que lo custodiaban durante su viaje en una aeronave procedente de Paraguay para después llorar en todo el trayecto. Hasta ese momento pensaba que iba a ser internado en un penal de la capital o de Challapalca, donde se encuentran sus archienemigos con quienes se disputaban el control de las extorsiones en Lima Norte.

‘El Monstruo’, quien se creía invisible e intocable, y en muchas oportunidades se burló de la Policía a través de videos, cumplirá 36 meses de prisión preventiva por los delitos de secuestro y organización criminal que se le imputan.

La Base Naval del Callao es considerada uno de los centros de reclusión de máxima seguridad del Perú. Su régimen carcelario es uno de los más severos y estrictos y, a lo largo de los años, ha albergado a criminales de alta peligrosidad y a presos por delitos de terrorismo.

Uno de los primeros en ser recluido en este penal fue Abimael Guzmán, excabecilla terrorista, y la celda que ocupaba sería la misma donde ahora estaría confinado ‘El Monstruo’. Actualmente cumple condena ahí Vladimiro Montesinos y otros procesados por terrorismo como Víctor Polay Campos, exlíder del MRTA.

Moreno Hernández solo tendrá acceso a un pequeño patio de alrededor de 6 o 7 metros cuadrados. La visita está absolutamente restringida a familiares y hasta cierto grado de consanguineidad y no hay contacto físico porque todo es por locutorio. El régimen carcelario es uno de los más severos y estrictos del país.

CAEN MÁS CÓMPLICES. Mientras ‘El Monstruo’ era internado en la Base Naval, la Policía Nacional capturó en Carabayllo a dos delincuentes juveniles de la organización criminal ‘La Mafia’, cuyo cabecilla es conocido con el alias “Cachete”, ex integrante de “Los Injertos del Cono Norte”, que lideraba Moreno Hernández.

Los detenidos son Antonio Cacique Monterroso (22) y Alexander Morante Montesinos (19), quienes planeaban la comisión de un sicariato, de acuerdo a los mensajes hallados en los celulares de ambos, y para ello utilizaban un dron con el que realizaban reglaje a su próxima víctima.

La Policía atribuye a los detenidos la autoría de diversas extorsiones y sicariatos a conductores y dirigentes de las empresas de transporte en el cono norte de Lima. Las autoridades incautaron a los detenidos un dron, celulares, una pistola Glock, 2 cartuchos dinamita, granada piña y 28 municiones. En las conversaciones de WhatsApp se revelan monitoreo a transportistas y amenazas armadas, señaló el coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Anti-Criminalidad Lima Norte).

—

Apunte

La primera audiencia virtual de Erick Luis Moreno Hernández ‘El Monstruo’ no pudo realizarse debido a fallas administrativas y técnicas en la Base Naval del Callao. El Poder Judicial reprogramó la audiencia para el próximo 3 de febrero.

—

27

cómplices de Moreno ya cumplen prisión preventiva en Puente Piedra y Ventanilla.

—