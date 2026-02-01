Menezes se puso el buzo de la Blanquirroja y le contamos a qué juega

MI HERMANO

Habló de una selección con puertas abiertas. ¿Estará pensando en Guerrero?

La llegada de Mano Menezes a la Selección Peruana marca el inicio de un proceso que busca rescatar la identidad técnica del futbolista nacional, bajo la mirada de un estratega que no es el típico brasileño «lírico», sino uno que prioriza el equilibrio, el orden táctico y la construcción desde el fondo.

Mano Menezes es conocido por ser un técnico equilibrado. A diferencia de otros compatriotas suyos, sus equipos suelen ser sólidos defensivamente, pero con un énfasis especial en la salida limpia. Durante su presentación, fue claro: “Cualquier equipo en el mundo necesita construir desde atrás… Yo pienso el fútbol de forma posicional”.

Esto significa que Perú buscará ser protagonista a través de la tenencia, pero con una estructura rígida que evite los contraataques. Menezes valora la similitud técnica entre el jugador peruano y el brasileño, lo que sugiere que intentará potenciar esa habilidad natural para el pase corto y la asociación.

PUERTAS ABIERTAS. Menezes llegó con un mensaje de “puertas abiertas”, pero con una advertencia necesaria sobre el recambio generacional. Mencionó que la transición debe ser equilibrada porque “a veces, por querer clasificar rápido, olvidamos a los experimentados”. Sin embargo, también fue crítico con el sistema local (como el cupo de extranjeros en la Liga 1), señalando que se debe dar espacio a los jóvenes. Su enfoque será el «cara a cara»: hablar directamente con los referentes para ver quiénes están realmente comprometidos y en forma física para el reto.

Basándonos en su predilección por el orden y el uso de extremos con retroceso, jugadores como Pedro Gallese (indiscutible por experiencia y juego con los pies), Luis Advíncula (lateral derecho), Miguel Araujo, Erick Noriega (a quien ya dirigió y conoce su salida) y Marcos López (lateral izquierdo) casi son fijos. También Renato Tapia (el eje), Wilder Cartagena, Bryan Reyna, Piero Quispe, André Carrillo o Andy Polo. Y adelante Alex Valera. Me tinka que Lapadula quedará en el olvido.

Menezes sabe que llega a un país con una conexión histórica especial con los técnicos brasileños. Didí, con su elegancia, nos llevó a México 70, y Tim, con su picardía y sabiduría, nos condujo a España 82. Ambos entendieron el ADN del futbolista peruano. El ‘Mano’ tiene ahora la misión de repetir esa mística en un contexto mucho más competitivo y físico.

Ha dicho que no habrá vetos y que el mérito será la clave. Bajo esa premisa de que “todos tienen las puertas abiertas” surge la duda inevitable que el hincha se hace: ¿Para Paolo Guerrero también?

