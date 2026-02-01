Melcochita confirma separación de Monserrat. Afirma le robó medio millón de dólares

Pablo Villanueva, Melcochita, confirmó el final de su matrimonio con Monserrat Seminario. El popular humorista reveló que la ruptura no se debió a infidelidades ni al desgaste amoroso, sino a una profunda desilusión financiera.

«Todo lo que me he sacado la mugre (mis ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró Melcochita, marcando el tono de una separación que, según sus palabras, no tiene retorno.

«Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, señaló.

El humorista detalló que, durante años, confió en Monserrat la administración de sus ingresos. “Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada, pero revisen los movimientos de ella”, recomendó el artista, quien a sus noventa años enfrenta un panorama económico inesperado.

«Sí, se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata, y dice ‘le van a hacer un homenaje y me voy a doblar’”, afirmó, en una declaración a un medio local.