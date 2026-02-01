«Los héroes de la pandemia no pueden quedar en el anonimato»

Nuestra entrevistada, Doris Vásquez, es Licenciada en Enfermería (CEP 30531) y líder nacional del colectivo CAS-COVID “menor de un año”. Tras arriesgar su vida en primera línea, hoy encabeza la lucha de 1,300 profesionales de la salud que fueron excluidos de la Ley 31539, buscando justicia laboral y el fortalecimiento de EsSalud.

¿Qué significa CAS-COVID “menor de un año” y a quienes representa?

Los CAS-COVID “menor de un año” somos los excluidos de la Ley 31539. Somos los héroes que no han sido reconocidos por esta ley, a pesar de haber trabajado de la mano con compañeros que hoy gozan de estabilidad laboral bajo el régimen de un contrato CAS indeterminado. Estuvimos a su lado, en el mismo servicio y cumpliendo las mismas funciones, pero aun así fuimos completamente abandonados por dicha ley.

Eso somos los CAS-COVID “menor de un año que incluye no solamente médicos, sino también enfermeras, técnicos de enfermería, obstetras, nutricionistas, psicólogos, químicos, farmacéuticos, tecnólogos, en realidad muchos trabajadores de la salud que han salvado vidas.

¿En qué beneficiaría el Estado Peruano la incorporación de esos profesionales de la salud que han sido excluidos?

El Estado Peruano al no reconocernos a nosotros y al no reivindicar nuestros derechos laborales por esta ley que se dio el 31 de julio de 2022 en realidad está afectando a la salud de la población peruana directamente. Sabemos bien que EsSalud, en los diferentes niveles, todavía tiene brechas de recursos humanos. Vemos en las noticias, todos los días, las largas colas que tienen que hacer nuestros pacientes por una cita porque no tienen un médico para cubrir esa cita, no tienen otro profesional de la salud para que pueda atender todo el proceso ya sea en el primer nivel o en hospitales grandes de salud. Entonces, ahí quienes se están perjudicando son los niños, ya sabemos que la anemia se está incrementando sobre todo en la región del sur.

Las personas vulnerables también, las gestantes que no están recibiendo su control y eso muy bien puede abordarlo una obstetra o una enfermera en un primer nivel de atención. Y si sacamos las estadísticas realmente son desesperantes, cuánta población no está recibiendo la atención que corresponde de nosotros que hemos quedado en el abandono.

¿Cómo se están organizando desde el punto de vista legal para alcanzar esa incorporación de profesionales?

Después que se emitió la ley 31539 el 31 de julio del 2022, a raíz de eso nos hemos organizado en las 25 regiones. Como dije anteriormente, somos más de 1300 y yo, Doris Vásquez, soy licenciada en Enfermería, mi número de es colegiatura es el 50381. Realmente estoy impulsando con mis compañeros, con los líderes de cada región y nosotros nos hemos acercado con esta problemática al congresista al Alex Paredes.

Al congresista Paredes le hemos expuesto todas las formas de discriminación, injusticia, abandono y atropello que hemos sufrido durante la pandemia.

Entiendo también que esto ya avanzó porque dos comisiones ya probaron el proyecto de ley.

Así es. Bueno, el proyecto que Alex Paredes elaboró para nosotros es el proyecto 8729, que fue ingresado el 27 de agosto del 2024 y para diciembre de este mismo año el congresista Alex Paredes lo ingresa a la Comisión de Presupuesto y donde realmente esta comisión nos dictamina y nos aprueba a través de un texto sustitutorio, o sea, tenemos aprobado por la Comisión de Presupuesto. Y para marzo del 2025 pasamos por la segunda comisión que nos corresponde, que nos asignó el Congreso, la Comisión de Trabajo, que también nos dictaminó y nos aprobó a través de un texto sustitutorio.

Prácticamente ya tenemos aprobado dos dictámenes, las dos comisiones le hemos pasado muy bien y solamente estamos a la espera de que se agende en el Congreso para que pueda ingresar al Pleno. y de esta manera pues tú sabes.

Luego, ya en Pleno, se necesitaría dos votaciones más antes de que se promulgue la Ley.

Sí, así es, el congresista Alex Paredes va a presentar un texto sustitutorio; nosotros ya hemos dejado también sobre su despacho un texto sustitutorio para que se subsane las correcciones que se tienen que hacer en el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto, y, además, sabemos todos que tenemos que lograr votos mínimos, si quiera 88 votos para que se convierta en Ley. Entonces este trabajo arduo también lo estamos haciendo con todos los líderes de las regiones, ellos salen en busca de sus congresistas de cada región y mi persona también los aborda acá, en Lima.

Creo que las expectativas son favorables, es muy probable que esto llegue a buen puerto.

Definitivamente, solamente está en manos del congresista Alex Paredes; debe cumplir su palabra con nosotros, con el colectivo CAS-COVID “menor de un año” que se acercó a él desde un inicio. El congresista expondrá el proyecto, pero él va a necesitar los votos de apoyo de los congresistas, por ello estamos visitando a los congresistas frecuentemente y él se encarga de defender nuestro proyecto en el Pleno.

¿Cuál es el mensaje que le darías a los congresistas para que apoyen con su voto y se logre la incorporación del CAS-COVID menor de un año a EsSalud?

Que la salud es el pilar de la sociedad. La pandemia demostró que somos nosotros quienes protegemos la vida de la población. No olviden a quienes arriesgaron todo; un país solo avanza con salud, educación y justicia para sus trabajadores.