Kylian Mbappé con gol de penal le dio triunfo al Real Madrid sobre el Rayo Vallecano 2-1

Sobre los descuentos con un penal -para algunos polémico – Real Madrid le ganó al Rayo Vallecano 2-1, y sigue a solo un punto del líder Barcelona (54-55), aunque su actuación colectiva fue abucheada por sus parciales que llegaron al Santiago Bernabéu. La visita terminó con nueve jugadores, por expulsiones de Ciss y Chavarría.

El cuadro merengue se fue en ventaja en la etapa inicial, gracias al tanto marcado por el delantero brasileño Vinicius Je a los15’. Sin embargo, en el reinicio del complemento, la visita lo igualó con gol de Jorge de Frutos a los 48’. Tras ello, el Madrid entró en un pozo sin claridad en ataque, pero a los 99’ el defensa Mendy barrió sin pelota a Gonzalo García y el árbitro sancionó penal, convirtiendo Mbappé con reate al lado opuesto de Batalla y darle el triunfo al Madrid por 2-1.