José ‘Chema’ Salcedo: “Yo no renuncié, me botaron de PBO teniendo cáncer»

Legendario periodista brinda detalles de su repentina salida de la estación del excandidato presidencial, quien hasta podría ser enjuiciado

Estimado José María, ¿cómo ocurrió su salida de PBO?

Yo estuve hospitalizado 11 días en el hospital Rebagliati. Entré por emergencia, por una infección en las encías. Tras una biopsia, me informaron que tengo un tumor cancerígeno, maligno, difícil de operar. Bueno, luego de la alta médica, informé a PBO que me reintegraba a mi trabajo. Ante ello, Phillip Butters respondió: antes tengo que hablar con ‘Chema’.

En esa conversación, ¿hablaron de su estado de salud?

Por supuesto, yo no puedo ocultar mi enfermedad. Pero, entre otras cosas, me dijo que hay un problema económico muy serio en el canal, que tiene que hacer malabares para pagar la planilla y que no puede justificar mi sueldo, más aún con lo que acababa de contarle sobre mi cáncer. Luego me preguntó: ¿cuál es tu plan de vida?, y acto seguido, respondí: necesito trabajar hermano, no soy rico.

¿Considera justa su salida?

Sinceramente no lo sé. Como empresario, comprendo a Phillip, no lo estoy juzgando. Lo bueno que hizo de joven no se borra con esto. Voy a cumplir 80 años. Si me pongo a archivar rencores, no acabo nunca hermano. El poco tiempo que me quede de vida, tengo que dedicarlo primero a sobrevivir y, segundo, entre otras cosas, a terminar un libro que viene a ser mi biografía, donde voy a hablar de estos temas, de mi juventud, en fin. Y, como un punto aparte, de mi salida de PBO.

Muchos creen que usted renunció…

No renuncié, yo fui a reintégrame a mi trabajo en PBO. Pero bueno, consideran que por mi estado de salud no garantizo estabilidad, y por ende no garantizo el salario que me pagan.

José María, ¿siente que lo botaron de PBO?

Sí, por supuesto, pero no tengo ningún problema con eso. Tu necesitas una persona en un trabajo y, cuando ya no la necesitas, la botas. Eso para mí es lógico, yo creo en la libertad. Ahora, si eso es legal o no es legal, no me compete a mí decidirlo. Yo soy la parte débil de la relación laboral, él (Phillip) es la parte fuerte, es el dueño.

¿Va a tomar alguna acción legal?

Yo no, ninguna, pero tampoco voy a impedir que otros la tomen. Por ejemplo, el Colegio de periodistas de Lima y el Colegio Nacional de Periodistas me han dicho: nosotros ya veremos lo que hacemos con tu caso. Ellos podrían hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, porque yo soy miembro del colegio, soy fundador.

Está circulando la información de que trabajará los sábados en PBO radio…

No es así. Yo no estoy comprometido en absolutamente nada con PBO. El único compromiso es hacer un último programa este sábado (ayer 31) y con eso se completa el mes de enero. Por ahora estoy evaluando otras posibilidades de ingreso.

También se dice que trabajará en la revista Caretas…

Phillip ha dicho que ha arreglado mi situación con Caretas y eso no es verdad. Él me presentó al propietario de la revista Caretas, al Sr. Carbajal, hemos conversado, pero por ahora no hay nada. Phillip no es mi representante, no es mi vocero, no es mi gestor. No necesitamos intermediarios para esto. Si yo fuese propietario de Caretas no me gustaría que el dueño de otra empresa diga que está colocando gente.

EL CÁNCER, SU INFANCIA Y EL AMOR

Estimado ‘Chema’, ¿qué le han dicho los médicos sobre su enfermedad?

Que es un cáncer a las encías. Está en fase inicial y que aplica radioterapia y quimioterapia, pero no me voy a someter a estos tratamientos. Porque mi primera operación de cáncer, que fue en abril del 2018, fue muy dolorosa. Pasé cuatro meses llorando por las 33 sesiones de radioterapia. Eso no se va a volver a repetir.

Pasando a otro tema, ¿qué recuerda de su infancia?

Llegué de España al Perú a la edad de cuatro años. Fui hijo único, me la pasaba leyendo libros y jugando pelota en la calle con mis compañeros de barrio en Miraflores, entre ellos Juan Luis Cipriani.

Por sus años vividos y próximos al 14 de febrero, ¿qué es para usted el amor?

El amor dura poco, son pequeños destellos que uno olfatea en una circunstancia que no está prevista y nos sorprende. Particularmente, nunca me casé. No tengo esposa, ni tampoco hijos.

¿Se enamoró alguna vez?

Muchas veces, a cada rato, pero fuertemente, fueron unas cuatro veces. Confieso que he sufrido por amor, más que por chamba (risas). A mí no me importa que me boten de una chamba, eso es secundario, pero que me bote una mujer de un amor eso duele mucho más.

¿Cómo le gustaría que lo recuerden los peruanos?

Como una persona divertida, que hizo entretener y reír a la gente. No quiero que me recuerden porque era bueno o inteligente. No quiero lápidas, quiero que me incineren y vayan mis cenizas en una cajita. Y estén al lado de las cenizas de mis padres y una tía querida. Una amiga ya tiene las instrucciones para cuando llegué ese día.

