Consumo interno de cemento aumentó 18,05% en diciembre del 2025 y durante ese año acumuló un incremento de 7,50%

Consumo interno de cemento aumentó 18,05% en diciembre del 2025 y durante...

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en diciembre de 2025, el consumo interno de cemento aumentó en 18,05%, respecto a similar mes del año 2024, explicado por el dinamismo en la ejecución de obras provenientes del sector privado.

A partir del informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica también se dio a conocer que este indicador cerró el año 2025 con un crecimiento de 7,50%, en comparación con el año 2024.

Sector Pesca se incrementó en 0,59%

En diciembre de 2025, el sector Pesca creció 0,59% con relación a igual mes del año 2024. En este resultado influyó la pesca de origen continental que creció en 13,00%, por la mayor extracción de especies para consumo en estado fresco (27,8%); en tanto, se redujo para congelado (-32,9%) y preparación de curado (-8,0%).

Por otro lado, la pesca de origen marítimo disminuyó 0,05% ante el menor desembarque del recurso anchoveta para el consumo humano indirecto (para harina y aceite de pescado), que totalizó una captura de 703 034 toneladas, cifra que, frente a las 925 480 toneladas extraídas en diciembre de 2024, se tradujo en una reducción de 24,04%, debido a la menor captura registrada en la zona norte-centro del litoral peruano.

Sin embargo, el desembarque de especies para consumo humano directo creció 63,41%, explicado por tres de sus cuatro destinos: congelado (166,6%), elaboración de enlatado (32,2%) y para consumo en estado fresco (4,7%); sin embargo, disminuyó para preparación de curado (-37,5%).

En 4,39% disminuyó la producción del subsector hidrocarburos

El subsector hidrocarburos disminuyó en 4,39%, durante el último mes del año 2025, respecto a similar mes del año 2024, debido al menor volumen de explotación de petróleo crudo (-16,0%) y de líquidos de gas natural (-6,3%), mientras que, subió la producción de gas natural (9,6%).

Producción de electricidad se incrementó 2,35%

En diciembre de 2025, la generación de electricidad creció 2,35%, en comparación con el último mes del año 2024. Esta variación positiva se sustentó en la generación de energía de origen termoeléctrica (59,82%) y de origen renovable eólica-solar (26,45%); no obstante, decreció la energía de origen hidroeléctrica (-26,39%).

Entre las empresas que destacaron por su producción figuran Termochilca S.A.C., Engie Energía Perú S.A., Fenix Power Perú S.A., Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa), Geppsa Generación Perú S.A., GM Operaciones y Mantenimiento S.A.C. y Orygen Perú S.A.A. Por su parte, las empresas que disminuyeron su producción fueron Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (Egemsa), San Gabán S.A., Inland Energy S.A.C., Energía Renovable del Sur S.A., Orazul Energy Perú S.A., Electroperú S.A., entre otras.

Créditos de consumo se incrementaron en 10,80%

En diciembre 2025, los créditos de consumo ascendieron a S/ 79 498 millones y presentaron un crecimiento de 10,80%, respecto a similar mes del año 2024.

Asimismo, los créditos hipotecarios ascendieron a S/ 71 101 millones, con una variación de 6,60%; así como los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas que totalizaron S/ 218 874 millones y aumentaron en 2,74%, en comparación con similar mes del año 2024.

Por otro lado, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple fue de 6 826 mil unidades y registró un incremento de 8,13%, con relación a similar mes del año anterior.

Monto total importado aumentó 14,05%

En el último mes de 2025, el monto total importado fue de US$ 5 648 millones y presentó una variación positiva de 14,05%, en comparación con el valor registrado en diciembre de 2024.

En diciembre 2025, el monto importado de bienes de consumo ascendió a US$ 1 189 millones y mostró un crecimiento de 6,86%, en comparación con el valor registrado en el mismo mes de 2024. También, registró comportamiento positivo la importación de materias primas y productos intermedios que ascendió a US$ 2 647 millones y subió en 8,89%, respecto al valor de diciembre de 2024.

Adicionalmente, la importación de bienes de capital y materiales de construcción ascendió a US$ 1 809 millones y presentó un aumento de 28,73%, en comparación con el mismo mes del año 2024.