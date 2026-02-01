Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic 3-1 en la final y se coronó en el Abierto de Australia

Brillante. El tenista español Carlos Alcaraz venció hoy domingo en Melbourne al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia para convertirse en el tenista más joven de la era Open (desde el año 1968) en lograr los cuatro títulos del Grand Slam. Se sobrepuso a un primer set de un nivel espectacular de Djokovic y se llevó la victoria por 3 stes a 1 (parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5), en una final que careció de la épica y el dramatismo que se vivieron en las dos semifinales.

El triunfo en su primera final en Melbourne permitirá además a Alcaraz afianzarse como número 1 del ranking ATP, luego de que el vigente campeón y Número 2 del circuito, el italiano Jannik Sinner, fuera eliminado en semifinales por Djokovic.

Es el 7º Grand Slam para Alcaraz, que ya había ganado dos veces Roland Garros (2023 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el US Open (2022 y 2025). Para esta temporada 2026 ya había anunciado que el título en Australia era uno de sus grandes objetivos.

El serbio, de casi 39 años, pierde así otra ocasión para convertirse en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en alcanzar los 25 títulos del Grand Slam, con lo que sigue compartiendo el récord (24) con la australiana Margaret Court.

Ante la presencia de su legendario compatriota (Rafael Nadal presenció en directo la final en la Rod Laver Arena), Alcaraz acabó imponiendo una intensidad de juego que Djokovic (16 años mayor) no fue capaz de igualar.

«Ha sido un honor jugar por primera vez delante de ti», le dijo Alcaraz al recoger su trofeo de campeón. También tuvo palabras para su rival este domingo: «Eres una inspiración no sólo para mí sino para todos los atletas. Para mí es un honor compartir vestuario contigo».