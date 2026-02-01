Alianza Atlético hizo respetar la casa y derrotó Cusco FC 1-0 en el Campeones del 36 de Sullana

Con inicio idóneo. Actuando bajo el intenso calor de la ciudad de Sullana, Alianza Atlético tuvo un debut triunfal en el Torneo Apertura de la Liga 1-2026, al superar al favorito Cusco FC por 1-0, anotación de Williams Guzmán en la etapa complementaria, El cotejos e dsarrolló en el estadio «Campeones del 36» y con el arbitraje de Jordi Espinoza.

La primera etapa fue un concierto de imprecisiones por parte de los dos equipos y, como consecuencia de ello, casi no se generó peligro en las porterías de Prieto y Díaz. Dentro de ese trámite, Alianza Atlético manejó mejor el balón y tuvo algunas aproximaciones al arco rival, aunque ninguna de real riesgo. Lo de Cusco FC fue muy pobre lo mostrado, pe se a mantener al 90% del equipo titular de la temporada pasada.

Para el complemento, ambos equipos arriesgaron un poco más y movieron sus piezas de recambio, aunque a los locales les fue mejor. Y es que apenas tres minutos después del ingreso de Mendieta y Flores llegó el gol de los norteños. A los 67′, un buen remate de Flores se desvió en Williams Guzmán y terminó por descolocar al arquero Díaz. En un primer momento, la acción fue invalidada por fuera de juego; sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue convalidado, ya que el volante Díez habilitaba la jugada.

Cusco FC hizo ambios para intentar llegar al empate, pero no tuvo claridad en nuscar el gol, pes e a tener dos delanteros como Facundo Callejo y Juan Manuel Teves. En la segunda fecha del Apertura, el conjunto sullanense visitará a Los Chankas en Andahuaylas, mientras que Cusco FC será local frente a Universitario.