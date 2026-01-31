Universitario se estrena este domingo en el Apertura recibiendo al ADT de Tarma en el Monumental

Universitario se estrena este domingo en el Apertura recibiendo al ADT de...

Busca iniciar el camino del Tetracampeonato con un triunfo. Universitario de Deportes recibirá este domingo al ADT de Tarma en el Estadio Monumental de Ate desde las 6:00 p.m., en la fecha 1 de l Apertura de la Liga 1, teniendo ahora como técnico al español Javier Rabanal y el debut en el once titular de dos refuerzos como son el golero Diego Romero y el central argentino Caín Fara.

El triunfo por goleada ante la “U” de Chile en la “Noche Crema” del sábado pasado, motivó en confianza al plantel estudiantil, haciendo variantes obligadas por lesión y otras razones al técnico Rabanal. Anderson Santamaría se lesionó en la semana, ocupando su lugar el argentino Caín Fara, mientras que Riveros y Di Benedetto no juegan por no tienen aún la nacionalización, siendo reemplazados por Corzo e Inga.

Los merengues, formarán de la siguiente manera: Diego Romero en el arco; Caín Fara, Aldo Corzo, César Inga en defensa; Andy Polo, Martín Pérez-Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, Jose Carabalí en la volante; Edison Flores y Alex Valera en ofensiva.

En cuanto al rival ADT de Tarma, viene totalmente renovado y con nuevo entrenador que es el argentino Pablo Trobbiani, tratará de hacer pelea a la “U” y arañar al menos un empate. El arquero colombiano Juan David Valencia, Luis Benites e Hideyoshi Arakaki son sus principales figuras.

Los otros partidos programados para hoy domingo son los siguientes: 1:00 p.m. Cusco: Deportivo Garcilaso-Sporting Cristal. 3:15 p.m. Sullana: Alianza Atlético-Cusco FC.