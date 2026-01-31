Sport Boys y Los Chankas empataron 1-1 en partido realizado en el Miguel Grau del Callao

En el debut de ambos equipos en el Apertura de la Liga 1-2026, Sport Boys y Deportivo Los Chankas empataron 1-1, cotejo desarrollado en el Estadio Miguel Grau del Callao, con el arbitraje de Víctor Cori. Los visitantes andahuaylinos pudieron llevarse la victoria, pero una desatención en el final, permitió a la “misilera” salvar al menos un punto en casa.

Los Chankas abrió la cuenta por mediación del panameño Abdiel Ayarza que con remate desde fuera del área batió al arquero Diego Melián, aprovechando un buen pase de Janio Posito. En esta etapa, la visita llegó con más peligro al arco rosado.

En el complemento, Sport Boys con más ímpetu que juego, presionó el arco rival, y sobre los 78’ llegó la igualdad. Un tiro libre de Juan David Torres, le permitió a Jostin Alarcón en la boca del arco mandar el balón a la red, batiendo al arquero Hairo Camacho, ante la algarabía de la hinchada porteña.