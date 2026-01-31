Se realizó una importante campaña de salud preventiva en el Centro cultural de la UNSCH en la ciudad de Huamanga .

Este martes 27 de enero se realizó una importante campaña de salud preventiva en el Centro cultural de la UNSCH a cargo de la empresa Nutri H y el Portal Salud en Casa, para incentivar la lucha contra la anemia , la diabetes y alguna otra complicación. “La actividad se llevó a cabo por un grupo de voluntarios de nutrición de diversas universidades de Lima y Huacho para efectuar suma consejería adecuada, toma de presión, examen de glucosa y preso y talla y con ello promover suma alimentación saludable para combatir la anemia y lora complicación”, manifestó el ingeniero Julo Garay, director de Nutri H.

La Anemia Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) siguen siendo un problema grave de salud pública enla región Ayacucho. Actualmente las cifras son preocupantes y alarmantes, cinco de cada 10 niñas y niños tienen anemia y 3 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años presentan DCI, en la región Ayacucho.

“ De acuerdo a especialistas , la Anemia y la DCI afectan el desarrollo físico y cognitivo de las niñas y los niños, si esta persiste en la etapa escolar, genera dificultades para el desarrollo de competencias y capacidad resolutiva, vinculadas principalmente a la comprensión lectora y las matemáticas, lo cual afecta negativamente en el proceso de aprendizaje y como consecuencia genera el atraso o deserción escolar; aspecto que tiene un efecto directo con la situación de pobreza en el país”, sostuvo.

Por su parte el Lic. Carlos Sáenz del Portal Salud en Casa enfatizó que este tipo de actividades gratuitas busca beneficiar a diversas poblaciones a nivel nacional por parte de voluntarios de nutrición , obstetricia y psicología . Junto a Nutri H buscamos llegar a diferentes zonas de Ayacucho y prevenir la anemia y desnutrición.