¿Qué pasa en la OEFA? Trascendidos sobre designaciones sin perfil técnico generan malestar interno

En los pasillos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) crece el malestar entre trabajadores y técnicos de carrera, luego de que trascendiera que la nueva gestión habría copado la institución con funcionarios que no cumplirían con el perfil técnico requerido para los cargos que hoy ocupan.

Según versiones recogidas al interior de la entidad, uno de los casos que más inquietud genera es el de la actual jefa de Comunicaciones (e), quien —afirman— no solo no cumpliría con los requisitos técnicos del puesto, sino que además habría sido designada como asesora, acumulando funciones sin el sustento profesional correspondiente. A ello se suma, según las mismas fuentes, un estilo de gestión marcado por un carácter autoritario, lo que habría deteriorado el clima laboral.

Trabajadores consultados señalan que estas decisiones estarían afectando la institucionalidad y la credibilidad técnica del OEFA, una entidad clave para la fiscalización ambiental del país. No obstante, confían en que estos cambios tendrían un plazo limitado, pues —como comentan internamente— “la fiesta estaría por terminar”, en alusión al próximo relevo de la actual administración.

Hasta el cierre de esta nota, la OEFA no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a estos cuestionamientos. Mientras tanto, las miradas siguen puestas en la conducción de la entidad y en la necesidad de garantizar que los cargos directivos sean ocupados por profesionales que cumplan con el perfil y la experiencia que exige la función pública.

Etiquetas:

#OEFA #SUNAFIL #MINAN