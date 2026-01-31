PASCO: AMSAC culminó el proyecto Excélsior, uno de los pasivos ambientales mineros más grande de Latinoamérica

El proyecto recuperó más de 69 hectáreas y logró estabilizar y aislar aproximadamente 55 millones de toneladas de desmonte minero.

La empresa estatal Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) culminó el proyecto de remediación ambiental minera Excélsior, ubicado en el distrito de Simón Bolívar, en la provincia y región de Pasco, tras concluir de manera integral las obras previstas en el Plan de Cierre del depósito de desmontes.

La intervención permitió la recuperación de más de 69 hectáreas afectadas por actividad minera histórica, así como la estabilización y el aislamiento de aproximadamente 55 millones de toneladas de desmonte minero que permanecieron acumuladas por más de seis décadas, constituyéndose en uno de los procesos de remediación más relevantes ejecutados en la zona centro del país.

“El cierre del proyecto Excélsior demuestra que es posible revertir pasivos ambientales complejos con soluciones técnicas sostenibles y de largo plazo, priorizando la seguridad de la población y la protección del entorno”, señaló Dante Aguilar, gerente general de AMSAC.

Con una inversión superior a los S/ 191 millones, el proyecto garantizó la estabilidad física, química e hidrológica del depósito de desmontes, reduciendo riesgos ambientales y sanitarios, y beneficiando de manera directa a más de 12,000 personas en Pasco, quienes, por años, convivieron con los impactos del pasivo minero.

Ubicado a más de 4,300 metros sobre el nivel del mar, Excélsior incorporó criterios de alta ingeniería y estándares técnicos reconocidos, permitiendo transformar un área degradada en un espacio ambientalmente estable, con parámetros controlados y un significativo retorno socioambiental para la región Pasco.