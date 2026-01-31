Melgar debutó con triunfo al ganarle a Cienciano 2-0 en el «Clásico del Sur»

FBC Melgar de Arequipa, se estrenó con triunfo en el Torneo Apertura de la Liga 1, al superar 2-0 a Cienciano de Cusco, cotejo dearrolaldo esta noche en el Estadio Monumental de la UNSA, teniendo el arbitraje de Edwin Ordoñez. La diferencia estuvo en la efectividad en área rivalñ de los rojinegros, pese a que en el complemento, los cusqueños intentaron llegar al empate.

El primer tiempo finalizó con ventaja arequipeña por 1-0, gracias al tanto marcado por el argentino Christian Bordacahar sobre los 28′, aprovechando un servicio de Mathías Lazo por derecha, y mandó el balón a la red, batiendo al arquero uruguayo Gonzalo Falcón.

En la etapa complementaria, Cienciano buscó llegar con peligro a la valla del arquero Cabezudo, pero no tuco efectividad Carlos Garcés y el propio Alejandro Hohberg, el cual exigió con un remate desde afuera que pasó cerca del travesaño. Los cambios realizados por Juan Reynoso en Melgar le iba a dar resultados.

Cuando se jugaban los 90′ en un contragolpe, le permitió al lateral Zegarra enviar un centro a rastrón que se le pasó a Bernardo Cuesta, apareciendo el venezolano Jeriel de Santos que tocó el esférico y venció las manos del arquero Gonzalo Falcón, decretando el 2-0 final, y los tres pruntos se quedaron en la «Blanca Ciudad».