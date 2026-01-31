María Pía Copello: «+QTV es un nuevo reto en mi carrera profesional»

Conductora e influencer debuta este lunes 2 de febrero con ‘Sin +Q decir’ junto a Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera

María Pía Copello comentó que está viviendo una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal +QTV, que ofrecerá programas de deportes, espectaculos, de conversación y otros; y que se inicia este lunes 2 de febrero a las 10:50 de la mañana con su programa ‘Sin +Q decir’.

La conductora e influencer estará a la cabeza de este primer programa de su canal +QTV, junto a un grupo de destacadas figuras como Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

«En octubre de año pasado conversamos con Peter Fajardo para hacer realidad el proyecto y coincidimos en muchas ideas. Hoy, cuatro meses después estamos próximos a estrenar, esto marca una nueva etapa profesional para mí, un nuevo reto, por eso dejé la televisión diaria pues necesitaba tiempo para dedicarlo a algo que es propio y crear una comunidad bonita», afirma María Pía, respecto a su canal.

Luego, señaló que esto lo ve como una maratón, pues sabe que será difícil al comienzo pero ella y todo su equipo están comprometidos en conquistar el público.

«Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos», agregó.

LLEGARÁN MÁS PROGRAMAS

Además, del anunciado estreno de ‘Sin +Q decir’, María Pía dijo que el canal +QTV tendrá muchos espacios de entretenimiento con programas de deportes, espectáculos, de conversación y más que sumen.

«Vamos a tener muchos programas, como de deportes, espectáculos, de conversación y sumaremos muchos más a la parrilla porque queremos hacer de todo», añadió.

En ese sentido, ya se ha anunciado que Aldo Miyashiro acompañará a Paolo Guerrero en un programa, señalando que los fines de semana serán entretenidos con dicha dupla.

Finalmente, en otro video se ha presentado a Karina Rivera; así como a Ric La Torre y Samuel Suárez.

https://www.instagram.com/reel/DUHTHAYDPYa/?igsh=MzJ1ZTR6Mmp6eHp1