Juan Pablo II y FC Cajamarca empataron 3-3 en Chongoyape, anotando Cueva y Barcos

En el mejor partido (hasta ahora) de la primera fecha de la Liga 1, los elencos de Juan Pablo II y FC Cajamarca empataron 3-3, el cual se jugó en el estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape, y que tuvo emoción hasta el final con marcadores cambiantes, en el cual tanto Christian Cueva y Hernán Barcos anotaron por sus respectivos equipos. El árbitro fue Daniel Ureta.

El primer tiempo terminó con ventaja de la visita, luego que Hernán Barcos aprovechara una mala salida de la defensa local, y con remate fuerte que pegó en un rival y el balón ingresó bombeado a la red, sin que el arquero Vega pudiera evitarlo.

Las mayores emociones llegaron en el complemento. Christian Cueva a los 54’ de penal igualó para Juan Pablo II, pero luego el colombiano Arley Rodríguez a los 73’ uso arriba a FC Cajamarca. La expulsión de Pablo Míguez en la visita (90’) iba a desencadenar en errores a la defensa, y se dejó voltear con tantos del panameño Adan Henricks (96’) y el uruguayo Martín Alaniz (102’ de penal). Pero apareció otra vez Hernán Barcos (107’ de penal) decretó el definitivo 3-3.