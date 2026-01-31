Dupla peruana Sonne-Grimaldo generaron el tercer gol del Sparta Praga en goleada al Dukla Praga

Por la fecha 20 de la Chance Liga de República Checa, el Sparta Praga goleó al Dukla Praga 3-0 como visitante, teniendo injerencia directa en el ultima tanto los peruanos Oliver Sonne (debutaba) y Joao Grimaldo, quiénes ingresaron a los 82’ y a los 89’ el primer habilitó al segundo para marcar.

Sparta Praga segundo en la tabla con 41 puntos, a cuatro del líder Slavia Praga con 45, tuvo que lucharla en la etapa inicial para abrir el marcador, que recién llegó a los 24’ de penal convertido por Haraslin, con el cual se fueron al descanso.

Para el complemento, otra vez Haraslin a los 73’ puso el segundo. A los 82’ ingresaron los peruanos Oliver Sonne y Joao Grimaldo, los cuales se juntaron a los 89’, cuando el danés-peruano cedió el pase al delantero que puso el tercero, cerrando la cuenta.