Cerca de 2 mil familias de La Libertad reciben su título de propiedad

La entrega forma parte de la campaña “Familia Segura en Propiedad Segura” y busca cerrar la brecha de la informalidad

Cerca de dos mil familias de la región La Libertad pusieron fin a más de 15 años de informalidad pues hoy cuentan con la tranquilidad de le ofrece la formalización de su vivienda. En un encuentro masivo con autoridades y los pobladores de la localidad, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), realizó la entrega de 2,043 títulos de propiedad en la región La Libertad, beneficiando directamente a 1,976 familias de nueve provincias (Ascope, Chepen, Gran Chimu, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sanchéz Carrión, Trujillo y Virú).

Además de viviendas familiares, se otorgó el título de propiedad de 67 predios destinados a servicios públicos para el sector salud y educación, así como a municipales provinciales, asociaciones locales, organizaciones eclesiásticas y más, contribuyendo al desarrollo de toda la comunidad.

La ceremonia de entrega de títulos que se desarrolló en el asentamiento humano Las Palmeras A, distrito La Esperanza provincia de Trujillo estuvo encabezada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, así como el director ejecutivo de Cofopri, Carlos Reátegui Sánchez, además de autoridades locales.

Esta importante acción que beneficia a más de 8100 ciudadanos de la región se realiza en el marco de la campaña “Familia Segura en Propiedad Segura”, una estrategia del gobierno que busca acercar los servicios del Estado a las familias que más lo necesitan

Previo a la ceremonia se hizo la entrega simbólica en un recorrido casa por casa donde los propietarios destacaron que el documento significa el comienzo de un nuevo futuro con la oportunidad de contar con seguridad jurídica, tranquilidad familiar y demás beneficios.

Con ello, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de continuar impulsando la formalización predial y trabajando por el cierre de brechas en todas las regiones del país, en beneficio de miles de familias peruanas.