Barcelona y Arsenal comandan las Ligas de España e Inglaterra tras triunfos logrados

FC Barcelona sigue en la cima de la Liga de España, tras vencer a domicilio al Elche por 3-1, en la continuidad de la fecha 22, con lo cual comanda la tabla con 55 puntos. Los goles del elenco catalán, fueron marcados por Lamine Yamal (6’), Ferran Torres (40’) y Marcus Rashford (72’), el descuento del local lo anotó Rodríguez (29’).

Otros Resultados: Real Oviedo 1 Girona 0; Mallorca 2 Villarreal 2; Levante 0 Atléticode Madrid 0. Partidos del Domingo: Real Madrid-Rayo Vallecano; Real Betis-Valencia; Getafe-Celta; Athletic Club-Real Sociedad. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 55; Real Madrid 51; Atlético de Madrid 45; Villarreal 42; Espanyol 34; Real Betis 32; Celta 32; Real Sociedad 27; Osasuna 26.

“GUNNERS” IMPARABLES

Arsenal tenía que sacudirse del revés de la fecha anterior ante el Manchester United en casa 3-2, y fue con ese objetivo a visitar al Leeds United logrando una goleada de 4-0, con anotaciones de Zubumendi (27’), autogol de Darlow (38’), Gyokeres (69’) y Gabriel Jesus (86’). Con ello, sigue al frente de la Premier League con 53 puntos, ventaja que puede acortarse de 7 a 4, si ganan Aston Villa y Manchester City en sus partidos.

Otros Resultados: Brighton 1 Everton 1; Wolves 0 Bournemouth 2; Chelsea 3 West Ham 2; Liverpool 4 Newcastle 1. Partidos del Domingo: Aston Villa-Brentford; Manchester United-Fulham; Nottingham Forest-Crystal Palace; Tottenham-Manchester City.Principales Posiciones: Arsenal 53; Manchester City 46; Aston Villa 46; Chelsea 40; Liverpool 39; Manchester United 38; Fulham 34; Everton 34; Brentford 33; Newcastle 33.