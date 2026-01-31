América, el canal del hincha peruano, enciende las noches con «desvelados por el mundial»

América Multimedia reafirma su compromiso como el canal del hincha peruano y, en su rol de señal oficial del Mundial, suma a su franja nocturna el estreno de “DESVELADOS POR EL MUNDIAL”, un programa en vivo, dinámico y participativo que llega para encender las noches con fútbol, entretenimiento y premios.

La conducción estará a cargo de Renato “Tato” Luna, junto a Romina Vega, que vuelve a casa, y el reconocido periodista deportivo Giancarlo “El Flaco” Granda, conformando un equipo que une experiencia, credibilidad y conexión directa con la audiencia. Fútbol, entretenimiento y premios se unen en un programa que acompañará al público rumbo a la gran cita mundialista.

A este equipo se suma también Mateo Garrido Lecca, reconocido comediante y comunicador, quien llega a América en su segundo proyecto en la señal, con una gran trayectoria en stand-up, teatro, radio,plataformas digitales y películas, quien aportará el estilo que lo caracteriza a la dinámica del programa.

Desde este martes 3 de febrero, el nuevo espacio se emitirá de lunes a viernes a las 11:45 p. m., inmediatamente después de América Noticias Edición Central, apostando por una propuesta ágil que combina información deportiva, cobertura de eventos futbolísticos, juegos en vivo, reportajes especiales y la posibilidad de que el público gane premios desde cualquier punto del país.

Sobre esta nueva etapa, Tato Luna destacó el valor personal que tiene volver a Desvelados en esta segunda temporada, “Arrancar de esta manera en América me tiene realmente entusiasmado. Es un espacio donde he crecido mucho y volver a hacerlo rodeado de amigos hace que todo tenga un valor especial, la idea es ir construyendo, noche a noche, ese clima de expectativa que se vive antes de un Mundial”, señaló.

Por su parte, Giancarlo “El Flaco” Granda expresó su entusiasmo por integrarse al proyecto en una temporada especial para el fútbol, “Sumarme a este equipo es una gran oportunidad. Se respira un clima distinto cuando se viene un Mundial y eso contagia muchas ganas de trabajar y aportar, buscamos que el público encuentre un espacio para informarse sin solemnidad, con un lenguaje cercano y dinámico. El fútbol también se disfruta desde la conversación y el buen humor”, afirmó.

En tanto, Romina Vega expresó su alegría por regresar a América, canal que considera su casa. “Volver a América es como regresar a un lugar donde uno se siente cómoda y querida. Este proyecto llega en un momento especial y me ilusiona muchísimo ser parte de esta nueva etapa”, señaló.

Sobre la propuesta del programa, remarcó el espíritu que buscan transmitir al público.

“Queremos que el público se regale un momento para desconectarse del día, divertirse, informarse y compartir esta pasión que mueve a todo el país cuando hay fútbol de por medio”, indicó.

El programa realizará un seguimiento permanente al balompié local e internacional, incluyendo las principales ligas, con análisis, debates, invitados y la mejor cobertura de otros eventos futbolísticos. Además, contará con informes especiales sobre academias de fútbol, nuevos talentos y la trayectoria de futbolistas peruanos que destacan en el extranjero.

Con un formato moderno, dinámico y pensado para el público nocturno, “DESVELADOS POR EL MUNDIAL” se proyecta como un punto de encuentro para quienes viven el fútbol con pasión, información y entretenimiento.

Gran estreno: martes 3 de febrero, 11:45 p. m., por América.