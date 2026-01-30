Verano sin moho: 5 tips para renovar tu casa con pintura de alto rendimiento

Con la llegada del verano, muchas familias se preparan para volver a sus casas de playa. Sin embargo, la combinación de humedad, salitre y altas temperaturas suele dejar huellas visibles en las paredes: manchas, moho y pintura deteriorada. Para evitar estos problemas y prolongar la vida de los acabados, especialistas recomiendan renovar los espacios con pinturas diseñadas para condiciones exigentes.

En ese contexto, los expertos de Universal Colors comparten una serie de tips prácticos para lograr una renovación efectiva y duradera, especialmente en viviendas ubicadas en zonas costeras.

Elige pinturas con protección antihongos: En ambientes húmedos, el moho es uno de los principales enemigos. Optar por pinturas con control activo de hongos y efecto antiviral, en una proporción adecuada para que la protección realmente se lleve a cabo, ayuda a mantener las paredes más limpias y protegidas, incluso en temporadas de alta humedad.

Prioriza la resistencia a la intemperie: Las fachadas y ambientes expuestos al sol y a la brisa marina requieren soluciones que formen una película hidrófuga, capaz de repeler la humedad y resistir mejor al desgaste climático, que muchas veces es producido por los rayos UV. Una pintura con alta resistencia a la intemperie evita retoques constantes y reduce costos de mantenimiento.

Menos manos, mejor rendimiento: Las pinturas de cobertura superior permiten cubrir las superficies con menos aplicaciones, logrando un acabado uniforme en menos tiempo. Esto resulta especialmente útil cuando se busca renovar la casa de playa de forma rápida antes de la temporada alta.

Apuesta por la lavabilidad: En zonas de alto tránsito como salas, pasillos y dormitorios, una pintura lavable prolonga el buen estado de las paredes, facilitando la limpieza y conservando el color por más tiempo, incluso durante el uso intensivo del verano.

La preparación es clave para un acabado profesional: Antes de pintar, asegúrate de que la superficie esté limpia, seca y libre de partes sueltas. Respetar los tiempos de secado recomendados es fundamental para que la pintura cumpla su función protectora y decorativa.

Este tipo de soluciones es ideal para fachadas, salas, dormitorios, pasillos y zonas de alto tránsito, tanto en casas de playa como en viviendas urbanas expuestas a la humedad o a cambios bruscos de clima. Elegir la pintura adecuada y aplicarla correctamente permite mantener los espacios protegidos y en buen estado durante toda la temporada de verano, evitando la aparición de manchas, moho y el desgaste prematuro de las superficies.