UTC de Cajamarca le ganó en casa al Atlético Grau de Piura 2-0 con tantos de Lliuya y Muñoz

Un debut triunfal tuvo el renovado UTC de Cajamarca, al vencer en casa al Atlético Grau de Piura 2-0, cotejo desarrollado bajo una persistente lluvia, en el estadio “Héroes de San Ramón”, por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los pupilos del argentino Carlos Bustos, fueron superiores en ambos tiempos.

El primer gol del cuadro cajamarquino llegó a penas a los 2’, por acción de Marcos Lliuya, quien aprovechó una mala salida de la defensa piurana, y con remate esquinado al sector izquierdo del arquero Patricio Álvarez, mandó el balón a la red.

En el complemento, el ecuatoriano Adolfo Muñoz tras recibir pase de su compatriota Marlon de Jesús, sacó un derechazo pegado al parante izquierdo y el esférico llegó al fondo del arco visitante, concretándose la victoria local por 2-0. El árbitro fue Junior Rivera, de correcto desempeño.