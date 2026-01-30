Saskia Bernaola: “Si quieres reír de principio a fin, ‘Mi Mejor Enemiga’ es el mejor plan”

Elenco presentó comedia que marca el debut como directora de Saskia Bernaola. Comedia estará en todas las salas de cine desde el 5 de febrero.

La ópera prima de Saskia Bernaola «Mi Mejor Enemiga” fue presentada a la prensa, cita donde acudieron sus protagonistas que se mostraron emocionados por ver terminada dicha comedia peruana que llegará a todos los cines, desde el 5 de febrero.

Saskia Bernaola, Katia Palma, Mateo Garrido- Lecca, Nataniel Sánchez, Carlos Casella, Kukuli Morante, Fiorella Luna, Omar García, Guillermo Castañeda y Ricardo Bonilla ‘Timoteo’, coincidieron en que la producción de AV Films tiene como único fin hacer reír en tiempos en que los peruanos necesitamos un poco de alegría.

“Quisimos crear comedia de principio a fin, una sonrisa para el alma y creo que lo hemos conseguido. Ha sido un trabajo donde el apoyo del equipo de producción y el elenco han puesto todas sus energías. En esta comedia el público podrá ver que cada actor y actriz da la hora con su personaje“, dijo Saskia Bernaola.

La novel directora, además, añadió que se sintió muy contenta con todo el equipo. «Con este lindo y gran equipo de payasos improvisados y también con los actores. Los peruanos quieren reírse y que sea antes de abril cuando empieza la debacle (en alusión a las elecciones)”.

«Ha sido un honor involucrarme en este proyecto para la pantalla grande. El reto mayor es hacer reír al público. Yo soy una payasa y me gusta hacer reír, tengo más de 30 años en esto, y creo que este producto ha logrado su objetivo tanto que me ha dejado con las ganas de hacer más. Confío en que el público nos acompañará. Si quieres reír, esta película es el mejor plan».

¿Cómo fue dirigir a Camucha Negrete?

Saskia también comentó sobre cómo fue la experiencia de trabajar y dirigir a alguien de la talla de Camucha Negrete, quien en la historia da vida a la mamá de ‘La Lokita’, personaje de Katia Palma. «Trabajar con Camucha ha sido un honor. Ella ha abierto la brecha para que nosotras, las comediantes, podamos disfrutar de ciertos derechos hoy en día. Con Camuchita rodamos todo un día entero, la pasó muy bien y nosotros encantados de contar con tremenda figura», dijo añadiendo que «deja un gran legado».

¿De qué trata Mi Mejor Enemiga?

Mi Mejor Enemiga” es la historia de dos mejores amigas cuya relación se ha visto marcada por el resentimiento que las ha enfrentado desde chiquitas, y como eso explota en malentendidos y situaciones muy divertidas.

HABLA EL ELENCO:

Nataniel Sánchez: “Es una comedia echa con tanto amor y entrega, de principio a fin. Van a pasarla bien, olvidarse de los problemas. Yo he sido inmensamente feliz por la oportunidad de volver a mi país que tanto amo. Ha sido un regalo estar en una producción que amó lo que hace, donde el propósito fue contar una bonita historia sobre la amistad. Gracias por permitirme estar en esta historia y !olé!. Es el segundo filme que protagonizo. Me he sentido acompañada…siempre digo que soy más dramática que comediante, pero Saskia sacó lo mejor de mí. Ha sido un regalazo interpretar a Valeria y como siempre digo: los personajes eligen a los actores”.

CARLOS CASELLA: “Nos hemos divertido y ese es el principal objetivo, divertir a la gente. Esperamos haberlo logrado”.

OMAR GARCÍA. “Estoy agradecido con Dorian Fernández y con Saskia por regalarme vivir esta experiencia. Fueron 22 días rodando en la playa fue un regalo. Y Saskia, qué manera de manejar la comedia. Ha sido riquísimo trabajar en esta película”.

FIORELLA LUNA: “Formamos una familia delante y detrás de cámaras. Ha sido un lujo ser la antagónica”.

MATEO GARRIDO – LECCA. “La única pretensión de ‘Mi Mejor Enemiga’ es hacer reír. Lo que hemos entregado es todo nuestro cariño . Cada personaje tiene su momento. Es bueno que nos riamos más en un país que le cuesta tanto. Un amigo como Omar Garcia para seguir trabajando.