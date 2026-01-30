SAN LUIS: Deja atrás años de abandono y se consolida como un distrito mejor gestionado

En el último año de su gestión, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, destaca los logros en el gasto presupuestal, la seguridad que tiene el distrito y el mejoramiento en el ornato. Aunque seguro faltan temas por resolver, el distrito cambió para bien de los vecinos.

“No es por que lo diga yo si no que nos basamos en la estadísticas que maneja el gobierno central a través del Ministerio de Economía, del Interior y los ministerios que fijan metas. San Luis ha cumplido al 100 % lo que es ejecución presupuestal. En Lima Metropolitana solo han sido ocho distritos qué han cumplido con el 100 % y entre ellos está San Luis”, señala Ricardo Pérez.

Para reforzar esta noticia el burgomaestre revela que el Ministerio de Economía ha calificado su gestión como “gestión de excelencia” y en seguridad San Luis está entre los cinco primeros según el Ministerio del Interior. “En el tema ambiental y de rentas estamos bien, todo esto es un cambio por y para los vecinos”.

UNA GESTIÓN MÁS

En ejecución de gastos administrativos San Luis ha llegado al 97 % y eso habla de una gestión práctica que atiende y resuelve la problemática vecinal. Sin embargo para Ricardo Pérez la reelección o un periodo más de gestión serviría para poder acabar de raíz los problemas en el distrito.

“Gran parte de los alcaldes de esta última elección en casi todos los distritos han resultado buenos. No escuchas los problemas que habían antes o las denuncias como ocurrió en gestiones anteriores en San Luis. Este distrito ha estado veinte años olvidado. Ahora hemos salido adelante con el esfuerzo de autoridades y vecinos, pero en cuatro años creo no se pueden resolver todos los problemas”.

OBRAS SON AMORES

Vecinos y autoridades de San Luis señalan que ahora está todo verde, los parques están mas cuidados y los taludes de Circunvalación están con grass.

En la Av. San Juan el municipio de San Luis construyó un arco distrital y de alista a remodelar esta avenida. Las primeras cuadras tienen nueva iluminación así como en la Av. Del Aire y en la Av. Rosa Toro