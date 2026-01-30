Reconocen a Maju Carrión por la defensa y visibilidad de las mujeres trans en Perú

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) otorgó un reconocimiento especial a María Julia Carrión, comunicadora, activista transfeminista y directora de la asociación Transformar, por su labor en la defensa y visibilización de los derechos de las mujeres trans y de las diversidades en el Perú.

La distinción se entregó el miércoles 28 de enero, en Lima, durante la XXXIV Ceremonia de Premiación de Derechos Humanos. El Consejo Directivo de la CNDHH destacó que el trabajo de María Julia Carrión fue clave para impulsar procesos de articulación política que permitieron abrir espacios de diálogo a favor del reconocimiento y la defensa de los derechos de las mujeres trans. Esta labor generó incidencia en iniciativas aún no aprobadas como la Ley Integral de Cuidados, la Ley de Identidad de Género, la derogación del decreto patologizante, la Ley de los Baños y la garantía del acceso al aborto terapéutico.

Durante su mensaje de agradecimiento, la directora de Transformar cuestionó los actuales discursos y prácticas de deshumanización dirigidos contra mujeres trans y convocó a la infancia y a las nuevas generaciones LGTBQ+ a continuar la defensa colectiva de los derechos humanos.

“Quisiera que las niñas y niños de este país, que son trans o LGTB, no tengan que pasar por ese miedo a perder el amor de sus padres o de sus madres. Hoy, cuando estamos en un contexto en el que se trata de quitarnos la humanidad a personas como las mujeres trans, como las mujeres negras o como las mujeres indígenas, este reconocimiento es especial y por mi intermedio también está llegando a todas las mujeres trans que han trabajado históricamente por los derechos humanos y en especial de las mujeres trans en el Perú”, declaró.

Carrión destacó que esta distinción representa un reconocimiento a una lucha colectiva y sostenida. Subrayó que el premio trasciende lo individual y pone en valor el trabajo histórico del movimiento trans en el país. “Envía un mensaje de reconocimiento y esperanza, recordándonos que nuestras luchas son legítimas y necesarias. Reafirma que la organización, la persistencia y el trabajo colectivo abren caminos de transformación y dignidad”, expresó.