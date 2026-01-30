Real Madrid se volverá a encontrar con el Benfica en el repechaje de la Champions League

Real Madrid se volverá a encontrar con el Benfica en el repechaje...

Se vuelven a ver las caras. Real Madrid de España se reencontrará con el Benfica de Portugal, con el que perdió el miércoles en la última jornada de la rimera fase de Champions League. En tanto, el defensor del título, París Saint-Germain, jugará contra un conocido de la liga francesa, el Mónaco, en el playoff de repesca.

El sorteo del máximo torneo continental efectuado hoy viernes en Nyon (Suiza) deparó esos dos atractivos pulsos en busca de una plaza en octavos de final, además de otros seis, entre los que destaca el cruce entre el vigente subcampeón, el Inter de Milán italiano, y el Bodo/Glimt, una formación noruega situada al norte del Círculo Polar Ártico.

Los otros duelos de este playoff serán los siguientes: Qarabag (AZE)-Newcastle (ING), Galatasaray (TUR)-Juventus (ITA), Brujas (BEL)-Atlético de Madrid (ESP), Borussia Dortmund (ALE)-Atalanta (ITA) y Olympiacos (GRE)-Bayer Leverkusen (ALE).

Los partidos de ida se disputarán entre los días 17 y 18 de febrero, y los de vuelta una semana más tarde, el 24 y el 25 de febrero.

Los ocho ganadores del playoff se unirán en octavos de final a los ocho primeros clasificados de la recién terminada fase regular de la Liga de Campeones, que obtuvieron boleto automático para la siguiente etapa sin tener que jugar ese playoff en febrero.

Los ocho clasificados directamente son los siguientes: Arsenal (ING), Bayern Múnich (ALE), Liverpool (ING), Tottenham (ING), Barcelona (ESP), Chelsea (ING), Sporting de Lisboa (POR) y Manchester City (ING).