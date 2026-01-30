Poder Judicial de Cajamarca designa presidente del Jurado Electoral Especial para las elecciones regionales y municipales 2026

La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en cumplimiento de un mandato judicial y conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, acordó designar al juez superior titular Percy Guillermo Soriano Bazán como presidente titular del Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo de Sala Plena N.° 000002-2026-P-CSJCA-PJ, luego de una Sesión Extraordinaria de Sala Plena realizada el último 28 de enero de 2026, convocada para dar estricto cumplimiento a la resolución número uno emitida en el marco del proceso constitucional de amparo N.° 00068-2026-1-0601-JR-CI-01.

Previamente, la Sala Plena precisó que para dicha sesión extraordinaria no correspondía convocar a jueces superiores provisionales en plaza vacante, considerando que el cumplimiento del mandato judicial recaía exclusivamente sobre los magistrados titulares que intervinieron en la sesión del 15 de enero de 2026, materia del pronunciamiento judicial.

Durante la sesión, y ante la ausencia de manifestaciones voluntarias para asumir el cargo, la Sala Plena debatió y aprobó un criterio objetivo de elección, consistente en seguir el orden de antigüedad entre los jueces superiores titulares, del menos antiguo al más antiguo, siempre que no hubieran ejercido previamente el cargo de presidente de un Jurado Electoral Especial y que no se encontraran impedidos legalmente.

Como resultado de la aplicación de dicho criterio y en estricto cumplimiento del mandato judicial, la Sala Plena acordó designar al magistrado Percy Guillermo Soriano Bazán como presidente titular del Jurado Electoral Especial de Cajamarca para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Asimismo, se dispuso la comunicación de lo resuelto al Jurado Nacional de Elecciones, al Primer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca, a las áreas administrativas correspondientes, al magistrado designado y a la ciudadanía.

Finalmente, cabe precisar que mediante el Acuerdo de Sala Plena N.° 000001-2026-P-CSJCA-PJ, de fecha 16 de enero de 2026, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca designó al juez superior titular Gustavo Álvarez Trujillo como presidente suplente del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, condición que mantiene para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026.