Nataniel Sánchez:“Los personajes siempre eligen a sus actores”

La recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ habla de su segundo protagónico en el cine. “Mi Mejor Enemiga es un regalazo donde Saskia Bernaola sacó mi faceta de comediante”, dijo sobre la cinta que se estrena el 5 de febrero.

“Es una comedia echa con amor, entrega y diversión de principio a fin, van a pasarla bien y olvidarse de los problemas”, dice recién llegada de España, la actriz Nataniel Sánchez, una de las protagonistas de la comedia ‘Mi Mejor Enemiga’, que llegará a todas las salas de cine el 5 de febrero y que marca el debut como cineasta de la experimentada comediante Saskia Bernaola.

“Estoy inmensamente feliz con la oportunidad de volver a mi país que tanto amo. Ha sido un regalo estar en una producción que amé desde el primer día y que tuvo como único propósito el contar una linda historia sobre la amistad. Todos, cada uno de los miembros del equipo de producción y actoral entregó todo de sí. Gracias por permitirme a AV Films ser parte de esta historia”.

“Mi Mejor Enemiga” se convierte en el segundo largometraje que Sánchez protagoniza. “Siempre digo que soy más dramática que comediante, pero Saskia sacó lo mejor de mí. Para el rodaje estuvimos internados en un hotel y ha sido un arduo trabajo, pero muy gratificante y ordenado. Fue un regalazo interpretar a Valeria y estar con Omar (García), mi esposo en la ficción Recuerdo que cuando me alcanzaron el guion, sin saber quiénes eran mis compañeros, ya me estaba carcajeando. Y ahora que he visto la película, me reafirmo en que los personajes siempre eligen a los actores”.

Radicada hace ocho años en la Madre Patria, Nataniel Sánchez dijo “lo que me llevo de personaje es que lo más importante es hablar a tiempo”.