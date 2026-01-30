Miguel Ángel Gamarra: El rostro del engaño que arruinó los sueños de decenas de familias

Se presenta como ingeniero, empresario y hombre de trabajo. Dice venir de provincia, habla de esfuerzo y progreso. Pero detrás de esa imagen se esconde Miguel Ángel Gamarra Alfaro (42), hoy señalado como uno de los estafadores más escurridizos del país, acusado de engañar a peruanos dentro y fuera del Perú, incluso en Europa.

Prometió inversiones seguras, construcción de viviendas, compra de terrenos y ganancias rápidas. Lo único que entregó fue silencio, cheques sin fondos y documentos falsos. Miles de soles desaparecieron, y con ellos, los sueños de familias enteras.

EL FALSO INGENIERO

Federico Ramírez Ramírez, peruano residente en Italia, decidió vender un terreno de 750 m² en Tarapoto para comprar un departamento en Roma. El terreno estaba valorizado en 147 mil dólares. Miguel Gamarra apareció como comprador “serio” y logró ganarse la confianza de su familia.

Con el cuento de su supuesta Constructora Gamarra, obtuvo un poder legal y vendió el terreno a terceros, mientras el verdadero dueño nunca vio el dinero. Gamarra dejó de responder llamadas, faltó a reuniones internacionales y fraguó contratos con firmas falsas.

CHEQUES SIN FONDOS Y CASAS QUE NUNCA EXISTIERON

En Lima, las denuncias se repiten con el mismo patrón.

Liliana Maraví entregó 12 mil soles para invertir en una empresa inexistente. A cambio recibió un cheque sin fondos.

Antonia Muñoz, de 61 años, confió 74 mil soles para la construcción de su casa. Gamarra se llevó el dinero y los planos. Nunca construyó nada.

Bernardo Villaca también cayó en la red del engaño.

Víctimas que no se conocían terminaron encontrándose en comisarías y grupos de WhatsApp, unidas por una misma pesadilla: haber confiado en Miguel Ángel Gamarra.

BUSCADO POR LA POLICIA

Sobre Gamarra Alfaro pesa una requisitoria vigente y una condena de 2 años y 8 meses de prisión efectiva. Estuvo a punto de ser detenido en Juanjuí, pero una vez más logró escapar. Su libertad, dicen las víctimas, es una burla alimentada por la astucia y la impunidad.