Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaron el examen para ser nacionalizados peruanos

Buenas noticias. Los hinchas del Tricampeón Universitario de Deportes recibieron una alegría, con la información de que los defensores Matías Di Benedetto (argentino) y Williams Riveros (paraguayo), aprobaron el examen de nacionalización peruana, por lo que no ocuparán plaza de extranjeros en la Liga1 2026.

Cabe recordar que ambos jugadores tuvieron que rendir una segunda prueba tras desaprobar en su primer intento, para lo cual el club les dio todas las facilidades para que puedan estudiar con más horas sobre la cultura peruana, y con ello pudieron aprobar ayer viernes el examen.

Con ello, ambos futbolistas quedarán a la espera de la ceremonia oficial para recibir la nacionalidad peruana y poder ser inscritos como jugadores nacionales en la Liga1 2026. Como se sabe, Riveros se perderá la primera fecha por suspensión, mientras que Di Benedetto aún deberá esperar a completar el proceso de nacionalización.

Además, esta situación permitirá liberar un cupo de extranjeros para el cuadro merengue. Se habla que llegaría un jugador extranjero más a pedido del técnico español Javier Rabanal. A todo ello, Universitario debuta este domingo de local ante ADT de Tarma por el Apertura, desde las 6:00 p.m.