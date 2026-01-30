Diversas figuras del espectáculo se dieron cita y resaltaron el gran trabajo como director de Sergio Galliani. “Es un lujo trabajar con él”, destacó la productora Makhy Arana.

En medio de aplausos y felicitaciones la comedia teatral “LA SUITE” estrenó oficialmente en el Teatro Marsano recibiendo la ovación del público, en especial de las figuras más resaltantes del espectáculo quienes se dieron cita para destacar el trabajo actoral de Connie Chaparro, Miguel Iza, Lilian Schiappa y Sergio Galliani, quien también es el director de la obra.

Figuras como Betina Oneto, Gustavo Bueno, Susan León, Tulio Loza, Anita Loza, Zonaly Ruiz, Adolfo Aguilar, Martha Figueroa, entre otros llegaron para disfrutar el espectáculo resaltando el gran trabajo del equipo actoral, dirección y producción. La obra va de miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m. Las entradas en Teleticket y en la misma boletería.

Al final de la puesta teatral, la productora general del Teatro Marsano, Makhy Arana, subió al escenario para felicitar el trabajo de los actores y en especial de Galliani, quien es el creador de la puesta teatral que destaca y sorprende al respetable por sus efectos especiales.

“Al principio Sergio no quería hacer la obra, tuve que convencerlo, no quería dirigir y tampoco actuar. Al final está haciendo las tres cosas (risas). Es un talentoso. Esta comedia la están haciendo en paralelo en Buenos Aires (Argentina), Mar de Plata, Uruguay y México, es una comedia de situaciones muy divertida y ahí queda. Pero la puesta teatral de acá no está en ningún lado porque está en la cabeza de este señor (señalando a Sergio) que siempre trata de superarse y de ir más allá, todo lo que vemos acá es todo lo que él ha creado y es algo que tiene Sergio Galliani, es muy creativo e innovador, se tortura solo y no termina hasta que se terminan haciéndolo. Así que es un lujo tenerlo acá como actor y director, como parte del equipo creativo. Nos hemos divertido todos muchísimos, pero también ha habido tensión y presión como en todos los ensayos, como es todos los trabajos de teatro, no hay nada que salga fácil”, destacó Arana. LA SUITE, del dramaturgo uruguayo Fernando Schmidt, es considerada una de las comedias contemporáneas del momento, con éxito en Argentina, Chile, México y Uruguay. Es una obra llena de situaciones delirantes que llega al Teatro Marsano con un espectáculo innovador, sorprendente y moderno, como los que nos tiene acostumbrados el multifacético director Sergio Galliani y siempre con la producción general de Makhy Arana.

“LA SUITE”, del dramaturgo uruguayo Fernando Schmidt, es considerada una de las comedias contemporáneas del momento, con éxito en Argentina, Chile, México y Uruguay. Es una obra llena de situaciones delirantes que llega al Teatro Marsano con un espectáculo innovador, sorprendente y moderno, como los que nos tiene acostumbrados el multifacético director Sergio Galliani y siempre con la producción general de Makhy Arana.

Bettina Oneto resaltó su amistad con Sergio

Para desmentir públicamente algún tipo de incomodidad y molestia, pese a los rumores que surgieron en un programa de televisión, la showwomen Bettina Oneto se hizo presente en el Marsano para ver “LA SUITE” y destacó la amistad y el respeto que mantiene con el director Sergio Galliani.

“Para mí es un gran profesional y actor muy talentoso, lo quiero mucho a Sergio. Todos saben que soy una loca, pero no tengo problemas con nadie, sobre todo cuando me tratan con respeto y cariño, si hubo un mal entendido ya lo solucioné y todo está olvidado. Además, el Marsano es como mi casa, he hecho 6 obras aproximadamente acá y siempre vengo”, indicó Oneto quien se declaró fan del actor Miguel Iza.

Actualmente, Oneto cuenta que está trabajando con shows independientes. “Ya saben que yo soy mi propia empresa, así que gracias a Dios hay mucho trabajo”.

Datos: “La Suite”

Funciones: miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m. Miércoles populares.

Lugar: Teatro Marsano (C. Gral. Suárez 409, Miraflores)

Entradas en la boletería y Teleticket: teleticket.com.pe/la-suite-2026