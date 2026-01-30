INPE: Erik Moreno Hernández alias el “Mounstruo” es recluido en el CEREC de la Base Naval del Callao

Luego de una minuciosa evaluación por parte de la Junta de Clasificación del INPE, se decidió que Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, sea recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad CEREC en la Base Naval del Callao. “A través de la Resolución Presidencial INPE 058-2026 se precisa que Erick Moreno Hernández, reúne los criterios de alta peligrosidad por haber cometido delitos de extrema gravedad, por lo que deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”, así lo mencionó la presidenta encargada del INPE, Shadia Valdez Tejada.

Antes de ser recluido, “El Monstruo” pasó por los controles biométricos de identidad del INPE, proceso que todo interno debe cumplir.

El interno ingresó alrededor de las 9:15 a.m. de hoy, jueves 29 de enero del presente, custodiado por efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes del Grupo de Operaciones Especiales GOES del INPE. Moreno Hernández deberá cumplir 36 meses de prisión preventiva en el CEREC.

Erick Luis Moreno Hernández, se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Paraguay sin contacto alguno con otros internos y fue entregado a las autoridades peruanas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el miércoles 28 de enero.

El internamiento de Moreno Hérnandez responde a una orden de extradición solicitada por las autoridades peruanas. Países como Estados Unidos y Brasil también solicitaron la extradición, sin embargo, el proceso toma en cuenta el primer país que lo solicitó.

El Centro de Reclusión de Máxima Seguridad CEREC a la actualidad, tiene como internos a: Vladimiro Montesinos Torres, Víctor Polay Campos, Óscar Ramírez Durand y Florencio Eleuterio Flores Hala. Todos ellos cumplen condena bajo un régimen del CEREC DS N°. 024-2001-JUS.

Este régimen garantiza vigilancia permanente y control de cada uno de sus movimientos, las 24 horas del día.

El INPE está comprometido con la seguridad de los peruanos, por ello, viene redoblando los esfuerzos por intensificar el control en las cárceles y mantener el principio de autoridad.