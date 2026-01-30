Fiscal de Lima Sur consiguió detención preliminar contra sujeto denunciado por violación sexual a menor de edad

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa María del Triunfo – segundo despacho, consiguió que se dicte detención preliminar por el plazo de 72 horas contra Daril Quispe Salas, presuntamente por abusar sexualmente de un menor de edad.

El Ministerio Público de Lima Sur, investiga a Daril Quispe Salas (35), por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de un menor de 12 años de edad.

La madre del menor agraviado denunció que el pasado 20 de enero, que éste habría sido víctima de violación sexual por parte del denunciado y tomó conocimiento de los hechos a través del celular que utilizaba su menor hijo, donde encontró videos que se observaría al denunciado agrediendo sexualmente al menor.

Tras la denuncia, la Policía Nacional del Perú comunicó la noticia criminal de violación del menor de edad cuando faltaban casi 14 horas para vencimiento de la detención en flagrancia del denunciado.

Sin embargo, el Ministerio Público, actuando con la debida diligencia reforzada que le caracteriza, dispuso inmediatamente el inicio de la investigación preliminar encargando la realización de las diligencias al DEPINCRI de Villa María del Triunfo.

La fiscal provincial Genny del Arca Huamani, a cargo del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa María del Triunfo, tuvo conocimiento por intermedio del personal policial que el denunciado estaba detenido en flagrancia delictiva por la comisión de otro delito, entonces, la fiscal formuló el requerimiento de detención preliminar para que el sujeto permanezca detenido mientras se realizan las urgentes diligencias del caso.

El Ministerio Público logró que se declare fundado el requerimiento y se ordenó la detención preliminar del denunciado por el plazo de setenta y dos horas.

Las diligencias continúan las mismas que permitirán esclarecer los hechos denunciados, demostrando así el Ministerio Público su compromiso con la sociedad y la defensa de la legalidad.