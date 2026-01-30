Corte Superior de Justicia de Cajamarca: Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Corte Superior de Justicia de Cajamarca: Día Escolar de la No Violencia...

Hoy, 30 de enero, reafirmamos nuestro compromiso con una convivencia basada en el respeto, el diálogo y la armonía.

La Justicia de Paz Escolar, impulsada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Saenz Pascual, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, demuestra que el cambio empieza desde las aulas, formando estudiantes comprometidos con la paz y la convivencia.

Porque sembrar valores hoy es construir un mejor mañana.

El 2025, Poder Judicial aprobó directiva «Justicia de Paz Escolar»

El Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa 000009-2025-CE-PJ, aprobó la directiva denominada «Justicia de paz escolar» con el objetivo de establecer disposiciones para la gestión del proceso de conciliación escolar en instituciones de educación secundaria.

La directiva, aprobada reemplaza al anterior protocolo de justicia de paz escolar de 2016 y busca fomentar una cultura de paz en los colegios, previniendo conflictos entre estudiantes sin llegar a la violencia física, psicológica o sexual.