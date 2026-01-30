Con golazo de Alan Cantero, Alianza Lima le ganó a Sport Huancayo 2-1 de visita en inicio del Apertura

Mejor no pudo ser. Alianza Lima se estrenó en el Torneo Apertura de la Liga 1, con un triunfo de visitante ante Sport Huancayo 2-1, en partido que no fue transmitido por Liga Max, al impedirles el ingreso de sus cámaras, por la deuda que tiene con el club local, lo cual desde ya deja una mancha en este inicio de temporada.

El primer tiempo culminó 1-1. Abrió la cuenta la visita a los 34’ con tanto de penal de Paolo Guerrero, tras una falta en el área a Renzo Garcés. A los 46’ llego el empate del “Rojo Matador” por acción de Nahuel Luján que de cabeza mandó el balón a la red de Viscarra, tras centro de Falconí.

En el complemento, Sport Huancayo dominó las acciones, pero no concretó, y sobre los 90’ el argentino Alan Cantero de un tiro libre impecable, clavó el balón a la red, habiendo inútil la estirada de José Zamudio, dándole el triunfo a los íntimos 2-1.

ALINEACIONES

SPORT HUANCAYO: Zamudio; Falconí, Gaona, Valoyes, Ángeles; Villar, Salcedo, Carabano (Sanguinetti), Canela (Campodónico), Caballero (Mena) y Luján (Magallanes). DT: R. Mosquera.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Advíncula, Garcés, Antoni, Carbajal (Montenegro); Vélez, Chávez, Gaibor (Burlamaqui); Gentile (Cantero), Guerrero (Quevedo) y Castillo (Ramos). DT: P. Guede.

ÁRBITRO: Joel Alarcón

ESCENARIO: Estadio Huancayo