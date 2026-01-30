Armando Massé: candidato presidencial por Partido Democrático Federal inicia gira en Ciudad Blanca

El candidato presidencial del Partido Democrático Federal, Dr. Armando Massé, inició su gira política por la región Arequipa con una masiva y cálida recepción ciudadana en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, donde fue recibido por militantes, simpatizantes y dirigentes del partido, en un ambiente de cercanía, afecto popular y respaldo político.

La actividad contó con la presencia del presidente del Partido Democrático Federal, Virgilio Acuña, así como del jefe del Comando Nacional de Campaña, quienes acompañaron al candidato presidencial como parte de la delegación oficial del partido en esta jornada política.

Posteriormente, el Dr. Massé encabezó una conferencia de prensa en la ciudad de Arequipa, donde presentó los principios, valores y lineamientos políticos del Partido Democrático Federal, reafirmando su compromiso con un proyecto de país basado en el orden, la seguridad ciudadana, la descentralización real, la lucha frontal contra la corrupción y la construcción de un Estado eficiente al servicio de la ciudadanía.

Durante su intervención, el candidato presidencial destacó la importancia estratégica de las regiones en la transformación del país, señalando que el centralismo ha profundizado las brechas sociales, económicas y de desarrollo, y que solo un modelo de Estado verdaderamente descentralizado permitirá que las regiones recuperen protagonismo, autonomía y capacidad de decisión.

La visita a Arequipa forma parte de una intensa agenda territorial nacional que el Dr. Armando Massé viene desarrollando, con el objetivo de fortalecer la presencia del Partido Democrático Federal en las regiones y consolidar un proyecto político conectado directamente con la ciudadanía, lejos del centralismo limeño y de la política tradicional.

La gira regional continuará en las provincias de Caylloma y Castilla, donde el candidato presidencial sostendrá encuentros con militantes, dirigentes sociales, comerciantes, agricultores y población local, reafirmando el carácter territorial, popular y descentralizado de su propuesta política.