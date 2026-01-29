Terapia neurológica en hospital de EsSalud reduce de forma significativa la migraña crónica

Procedimiento con neuromoduladores permite disminuir hasta en 70 % la intensidad y frecuencia de la migraña en pacientes con cuadros persistentes.

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los asegurados que conviven con dolores de cabeza intensos y persistentes, el Hospital Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, de la Red Prestacional Sabogal del Seguro Social de Salud, viene aplicando un procedimiento especializado con neuromoduladores que ha demostrado reducir hasta en un 70 % la intensidad y frecuencia de la migraña crónica.

La doctora Ivett Cruz, coordinadora del Servicio de Neurología del establecimiento, explicó que esta técnica forma parte de un trabajo de investigación desarrollado a nivel nacional y liderado por la doctora Giovanna Quispe, médico asistente del hospital. De acuerdo con el estudio, la migraña y la cefalea tensional constituyen las principales causas de consulta por dolor de cabeza en el país, patologías complejas que dificultan el control adecuado del malestar en muchos pacientes.

El tratamiento consiste en la aplicación de toxina botulínica tipo A mediante infiltraciones localizadas en siete zonas de la cabeza y el cuello, distribuidas en 31 puntos estratégicos. La especialista precisó que este procedimiento se aplica en el hospital desde hace tres años bajo estrictos protocolos médicos y representa una alternativa eficaz para pacientes que no han respondido a medicamentos orales u otros métodos tradicionales.

Este procedimiento se enmarca en el fortalecimiento de la atención primaria y en el incremento de la producción asistencial, dos de los principales ejes de gestión impulsados por el presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego. Estos lineamientos buscan ampliar el acceso a tratamientos especializados y mejorar la atención integral de los asegurados.

Los beneficios ya se reflejan en la vida diaria de los pacientes. María Chang Torres, de 43 años, quien padecía migrañas desde los 18 años, logró reducir en un 70 % sus episodios dolorosos, lo que le permitió retomar sus actividades laborales y familiares. Finalmente, desde el Servicio de Neurología se recomendó acudir oportunamente al médico ante la presencia de dolores de cabeza intensos, ya que esta enfermedad puede impedir el desarrollo de una vida normal.